Extremismus Hitlergruß in Bahn und Angriff auf Frau - Anklage erhoben
Ein Mann soll in einer Dresdner Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt und eine Frau attackiert haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.
Dresden - Nach dem Zeigen des Hitlergrußes und der Attacke auf eine Frau in einer Straßenbahn in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Mann erhoben. Dem 35-Jährigen werde Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.
Der Beschuldigte soll am 21. Dezember 2024 in der Straßenbahnlinie 7 mehrfach Videos mit NS-verherrlichenden Inhalten auf seinem Mobiltelefon abgespielt und dabei den Hitlergruß gezeigt haben. Als eine 63-Jährige ihn aufforderte, dies zu unterlassen, soll er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.
Der Mann ist bereits vorbestraft, zu den Vorwürfen gegen ihn äußerte er sich nicht.