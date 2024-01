Hannover - Eine stillgelegte Bunker-Anlage am Hauptbahnhof in Hannover soll ein Fahrradparkhaus werden. Damit könnten 1100 Stellplätze entstehen, die Kosten werden auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt, wie das Verkehrsministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Die Erschließung des Parkhauses unter dem Ernst-August-Platz soll über eine Rampe erfolgen.

Das Land hofft auf eine Förderung aus einem Bundesprogramm. Die Förderquote könnte darüber bis zu 75 Prozent betragen. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) sagte in einer Mitteilung: „Der Hauptbahnhof ist die am meisten frequentierte Bahnstation Niedersachsens. Eine Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Bike+Ride-Nutzende genau hier wäre daher sehr sinnvoll.“