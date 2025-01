Holzminden - Millionenförderung für Wärmepumpenhersteller: Stiebel Eltron aus Holzminden erhält fast elf Millionen Euro für seine geplante Werkserweiterung. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Weserbergland plant, an seinem Stammsitz bis zu 72 Millionen Euro in seine Wärmepumpenproduktion zu investieren, wie das niedersächsische Wirtschaftsministerium mitteilte. Eine Fördersumme von 10,8 Millionen Euro erhält das Unternehmen dazu aus einem gemeinsamen Bund-Länder-Topf.

Die Unterstützung von Stiebel Eltron sei „ein wesentlicher Bestandteil der Strategie zur Förderung einer klimaneutralen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft“, sagte Frank Doods (SPD), Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium. „Der Ausbau ist ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland und speziell Niedersachsen“, sagte Stiebel-Eltron-Geschäftsführer Kai Schiefelbein.

Wachstumspläne und Auftragsflaute

Stiebel Eltron, das auch Klimageräte und Heizungen baut, ist seit Jahren auf einem Wachstumskurs und hat in den vergangene Jahren schon mehrere hundert Millionen Euro in seinen Stammsitz investiert. Zudem wurde ein neuer Standort in Höxter in Nordrhein-Westfalen eröffnet, und in Gifhorn übernimmt das Unternehmen nach und nach Teile eines bisherigen Conti-Standortes und will ab 2027 dort 300 Mitarbeiter beschäftigen. Dafür erhielt das Unternehmen bereits fünf Millionen Euro vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium.

Gleichzeitig leidet das Unternehmen aber auch unter einer Auftragsflaute. In der zweiten Jahreshälfte 2023 war die Nachfrage nach Wärmepumpen unter anderem im Zuge der Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz eingebrochen. Wegen der weiterhin angespannten Marktsituation kündigte Stiebel Eltron im vergangenen Herbst unter anderem den Abbau von 30 Stellen beim Schweizer Tochterunternehmen an.