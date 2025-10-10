Er ist Spitzenkoch - und zweifelt doch an seinem Talent. Dass er es trotzdem zum Sternekoch geschafft hat, hat für Tim Raue vor allem einen Grund.

Berlin - Sternekoch Tim Raue (51) hält sich in der Küche für eher untalentiert - seinen Erfolg habe er allein seinem Fleiß zu verdanken. „Mir war immer klar, ich hab' wenig Talent und muss viel Fleiß und Schweiß dagegensetzen, um so gut zu werden wie andere“, sagte er der deutschen Ausgabe des „Playboy“.

Um als Koch Erfolg zu haben, habe er immer extrem hart gearbeitet. „Ich arbeite sechs Tage die Woche, meistens 15, 16 Stunden am Tag.“ So habe er schon als junger Mensch seine Fähigkeiten in der Küche entwickelt. „Ich bin früher gekommen und später gegangen, um was auszuprobieren und dann dem Küchenchef zum Probieren zu geben.“

Ein solches Arbeitsethos vermisse er inzwischen bei vielen. „Heute habe ich das Gefühl, es ist ein Stigma, wenn man viel leistet und arbeitet“, sagte Raue. Bislang sei es ihm immer noch gelungen, ambitionierte Auszubildende zu finden. „Aber es ist härter geworden. Die Auswahl der Bewerber hat sich extrem reduziert“, sagte der Spitzenkoch.

Raue betreibt unter anderem das Restaurant im Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz in 207 Meter Höhe.