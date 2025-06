Volle Straßen und Staus prognostiziert der ADAC zum Start in die Sommerferien. Kritisch könnte es am Wochenende gen Norden werden, wenn der Elbtunnel gesperrt wird.

Hannover - Zum Ferienbeginn in Niedersachsen und Bremen Mitte der Woche rechnet der ADAC mit einer Reisewelle im Norden. Besonders kritisch könnte es am Wochenende werden, wenn in Hamburg der Elbtunnel gesperrt wird. Auf den Ausweichrouten in Richtung Norden steigt deshalb das Staurisiko.

Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnet der Verkehrsclub in den Ballungsräumen Bremen, Hamburg, Hannover, Osnabrück und überall, wo es auf den Hauptverkehrsrouten Baustellen gibt. Zum Nadelöhr könnten die Baustellen auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg werden. Auch am Elbtunnel und den Alternativrouten Richtung Nord- und Ostsee werde es während der gesamten Ferienzeit eng.

Nach Einschätzung der Autobahn GmbH werden die Straßen zum ersten Juli-Wochenende wegen der auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnenden Ferien voll. Auch in der südlichen Region der Niederlande ist dann Urlaubszeit. Der verkehrsreichste Tag werde aller Voraussicht nach der Samstag sein.

Alle Schulen sind Anfang August geschlossen

Ein weiterer Höhepunkt der Reisewelle wird vermutlich in der ersten Augustwoche erreicht. Dann haben alle Schülerinnen und Schüler deutschlandweit gemeinsam frei. Die Freitage im August gehören erfahrungsgemäß zu den staureichsten des Jahres, wie der ADAC schreibt. Wer seine An- und Abreise flexibel gestalten kann, sollte sich dienstags oder mittwochs auf den Weg machen.

Ansonsten empfiehlt es sich, außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren, also freitags am Vormittag oder erst in den Abendstunden, samstags ganz früh oder ab dem Nachmittag und sonntags frühmorgens oder spätabends. Kritisch seien die Zeitpunkte, wenn Urlauber auf Pendler treffen. Etwas Erleichterung verspricht das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7.00 bis 20.00 Uhr gilt.

Tipps für stressfreies Reisen von Experten