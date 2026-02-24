Wie sind landwirtschaftliche Betriebe ausgebaut und in welcher Situation stecken sie derzeit? Eine EU-Umfrage soll diese Fragen beantworten. Auch in Sachsen-Anhalt soll befragt werden.

Halle - Das Landesstatistikamt will zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe zu Themen wie Bodennutzung, Viehbeständen und Haltungsverfahren befragen. Die Erhebung werde in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durchgeführt, teilte das Statistikamt mit. Rund 3.100 Betriebe in Sachsen-Anhalt sollen ab Anfang März per Post zur Teilnahme aufgefordert werden.

Die Befragung erfolgt laut Statistikamt über einen Online-Fragebogen. Ziel der Umfrage sei, aktuelle und zuverlässige Informationen über die Betriebsstruktur und die soziale Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben zu bekommen. Die Daten sollen so anonymisiert werden, dass kein Rückschluss auf einzelne Betriebe oder Personen möglich ist.