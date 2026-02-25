Weniger Geburten und eine alternde Babyboomer-Generation könnten Grund dafür sein, dass es in den nächsten Jahren an verschiedenen Stellen zu Engpässen kommt. So zum Beispiel in der Pflege.

Halle - Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Sachsen-Anhalt wird in Sachsen-Anhalt einer Prognose des Statistischen Landesamtes nach in den kommenden Jahren steigen. Für 2040 sei davon auszugehen, dass der Anteil Pflegebedürftiger an der Gesamtbevölkerung bei 12 Prozent liegen werde, teilte das Statistikamt mit. Zum Vergleich: 2023 lag der Anteil hierzulande den Angaben nach bei knapp 10 Prozent.

Die Statistiker gehen auch davon aus, dass die Bevölkerung insgesamt schrumpft und damit auch die Zahl der Personen kleiner wird, die in Pflegeberufen arbeiten kann. Die Prognose geht hier von einem Rückgang um 21 Prozent aus.

Der Anteil an pflegebedürftigen Menschen steigt mit zunehmendem Alter, wie das Statistikamt außerdem erklärte. Viele der Menschen mit Pflegegrad werden - unabhängig von ihrem Alter - in Sachsen-Anhalt zu Hause gepflegt. Innerhalb der Gruppen von Menschen, die stationär, teilstationär oder zu Hause gepflegt werden müssen, werde es in den kommenden Jahren der Prognose des Statistikamtes nach mit Blick auf die Altersverteilung Verschiebungen geben.