Mit dem Weltkindertag am Sonntag wird auf die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht. In Sachsen-Anhalt feiern rund 426.000 von ihnen diesen Tag.

Halle - Zwischen Arendsee und Zeitz haben im Jahresdurchschnitt 2024 rund 426.000 Kinder in Familien gelebt. Mehr als die Hälfte (55,9 Prozent) wuchs bei verheirateten Eltern auf, wie das Statistische Landesamt in Halle anlässlich des Internationalen Kindertages am Sonntag laut ersten Ergebnissen des Mikrozensus in Sachsen-Anhalt mitteilte. Den Statistikern zufolge hatten 17,6 Prozent der Kinder unverheiratete Eltern und 26,5 Prozent einen alleinerziehenden Elternteil. Etwa 93.000 Kinder waren demnach im vergangenen Jahr unter sechs Jahren alt.

2024 lebten landesweit rund 159.000 Kinder unabhängig vom Alter als Einzelkinder, rund 268.000 Kinder wuchsen mit mindestens einem Geschwisterkind im Haushalt auf, wie es hieß.

Laut Statistischem Landesamt zählen bei dieser Erhebung alle Menschen ohne Altersbegrenzung als Kinder, die mit mindestens einem Elternteil und ohne Lebenspartnerin oder Lebenspartner und eigenen Kindern in einem Haushalt zusammenleben.