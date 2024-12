Auch im vergangenen Jahr gab es an Weihnachten in einigen Thüringer Familien zur Bescherung ein Baby. An Heiligabend wurden allerdings so wenig Geburten gezählt wie noch nie.

In Thüringen wurden im vergangenen Jahr wieder weniger Kinder an Heiligabend geboren. (Symbolbild)

Erfurt - 66 „Christkinder“ haben ihren Eltern in Thüringen im vergangenen Jahr ein ganz besonderes Weihnachten beschert. Vom 24. bis 26. Dezember kamen im Freistaat im vergangenen Jahr 33 Mädchen und 33 Jungen zur Welt, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Mehrlingsgeburten gab es keine.

Direkt an Heiligabend wurden 15 Kinder geboren - und damit so wenig wie nie seit 1991. Die wenigsten Geburten wurden zuvor im Jahr 2022 gezählt, in dem 22 Kinder das Licht der Welt erblickten. Die meisten Geburten am 24. Dezember wurden im Jahr 2007 gezählt. In diesem Jahr gab es 49 Geburten.

In Thüringen wurden 2023 an einem Durchschnittstag 35 Babys geboren - 20 mehr als an Heiligabend.