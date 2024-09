Büroräume, Schulungen und Mentorenprogramme sollen junge Unternehmen künftig in sogenannten Start-up-Zentren in Brandenburg finden. Das Projekt wird mit 15 Millionen Euro gefördert.

Start-up-Zentren in Brandenburg: Hilfe für junge Unternehmen

Mit 15 Millionen Euro sollen in Brandenburg sogenannte Start-up-Zentren aufgebaut werden. (Symbolbild)

Potsdam - Junge Unternehmen bekommen in Brandenburg künftig Unterstützung in sogenannten Start-up-Zentren. Das Land Brandenburg unterstützt die Errichtung dieser Zentren mit 15 Millionen Euro an EU-Mitteln, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Start-ups sollen dort in der ersten Phase der Unternehmensgründung Hilfe erhalten: Sie bekommen für sechs bis zwölf Monate Büroräume, Schulungen und Betreuung von Mentoren, wie es hieß. Anfang 2025 soll das Projekt starten.

Ziel ist laut Ministerium, die jungen Betriebe fit für den Weltmarkt zu machen. Im Fokus stehen demnach unter anderem die Branchen Energie, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft.

Konzepte für solche Start-up-Zentren können eingereicht werden, das europaweiter Vergabeverfahren startet den Angaben zufolge Ende September. Das Geld für die Zentren stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).