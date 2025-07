Das Vorhaben ist gerade mit Blick auf Datenschutz umstritten. Wann genau die Kameras am zentralen Anlaufpunkt in der Landeshauptstadt tatsächlich scharf geschaltet werden, ist aber unklar.

Erfurt - Der Start für die angekündigte und umstrittene Videoüberwachung am Erfurter Anger verschiebt sich. Hintergrund seien Datenschutz-Vorkehrungen, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Patrick Martin. Demnach könne es in Anbetracht der Ferienzeit noch einige Wochen dauern, bis die Überwachung beginne. Zuvor hatten etwa mehrere Medien über die Verschiebung berichtet.

Die Kameras seien zwar bereits installiert und weitgehend eingerichtet, so Martin. Allerdings müssten diese noch so eingestellt werden, dass Bereiche, die nicht überwacht werden dürfen, unkenntlich gemacht werden. Dazu zählten etwa Eingangsbereiche von Arztpraxen, Anwaltskanzleien und Restaurants. „Da geht es um Zentimeter und es muss technisch ganz sauber beschrieben sein“, so Martin. Zudem sei die Polizei auch in Abstimmung mit dem Landesdatenschützer.

Vorerst kein KI-Einsatz geplant

Martin sagte, dass bislang keine konkrete Weiterverarbeitung oder Auswertung der Kamerabilder mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) geplant sei. Auch wenn das grundsätzlich möglich sei, gebe es dafür noch keine rechtliche Grundlage.

Die Polizei stuft den Anger als gefährlich ein. Immer wieder werden dort Drogendelikte, Diebstähle, auch Schlägereien und andere Gewalttaten erfasst. Bei dem Bereich in der Innenstadt handelt es sich um einen belebten und zentralen Anlaufpunkt für Einkäufe und um einen wichtigen Knotenpunkt für Straßenbahnen und Busse.