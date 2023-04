Rund 47.000 junge Leute studieren an staatlichen Hochschulen in Thüringen. Immer mehr werden es aber auch an privaten - trotz Studiengebühren. Mit der Health and Medical University gibt es nun wieder eine Mediziner-Ausbildung in Erfurt.

Erfurt - Die dritte private Hochschule ist in Thüringen eröffnet worden. Die vom Land anerkannte HMU Health and Medical University ernannte am Donnerstag in Erfurt die ersten sechs Professoren und nahm rund 90 Studierende der Humanmedizin und 20 angehende Psychologen auf. Partner der HMU sei das Helios Klinikum Erfurt, sagte Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff. Die HMU in Erfurt ist Teil einer privaten Hochschulgruppe mit derzeit mehr als 7000 Studierenden und eigenständigen Standorten in Potsdam, Berlin und Hamburg.

Die Studierenden in Erfurt zahlen nach Angaben von Renken-Olthoff monatlich 1500 Euro für ihre Ausbildung. Es gebe Studium-Finanzierungsmöglichkeiten - Darlehen über einen speziellen Fonds. Zugang zu der Medizinausbildung hätten damit nicht nur wie oft angenommen „Kinder reicher Eltern“. Viele junge Leute würden die Fondsfinanzierung nutzen.

Für den Studiengang Humanmedizin gebe es an der privaten Hochschule keinen Numerus clausus - der NC liegt an den meisten staatlichen Universitäten in Deutschland zwischen 1,0 und 1,2. „Niemanden interessiert ein NC“, sagte die Geschäftsführerin zu den Anforderungen der privaten Universität.

Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sprach von einer Ergänzung zum staatlichen Hochschulsystem mit seinen rund 47.000 Studierenden in Thüringen. „Wir brauchen solche Einrichtungen“, sagte er bei der Eröffnung der HMU, an der die Zahl der Studierenden bis Ende des Jahrzehnts nach Angaben der Geschäftsführerin auf etwa 2000 steigen soll. Nach ihren Angaben werden in den kommenden Jahren weitere Studiengänge, darunter für Psychotherapie, Medizinpädagogik und -management oder für Hebammen, angeboten. Im Wintersemester werde bereits mit 150 Medizin-Studierenden und 60 Psychologie-Studierenden gerechnet.

Tiefensee und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) verwiesen darauf, dass die 1993 in Erfurt mit der Schließung der Medizinischen Akademie beendete Mediziner-Ausbildung wieder aufgenommen werde. „Jetzt haben wir endlich wieder ein medizinisches Studienangebot“, sagte Bausewein.

Das Aus für die Medizinische Akademie und die Konzentration der Mediziner-Ausbildung in Jena seien ein Opfer für die Wiedergründung der Erfurter Universität gewesen. Sie sowie Fachhochschulen und die private IU Internationale Hochschule sorgten bereits jetzt für mehr als 10.000 Studierende in Erfurt.

Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums bestehen neben der HMU und der bundesweit agierenden IU, die ihren Hauptsitz in Erfurt habe, noch die private SRH Hochschule in Gera. In der Ostthüringer Stadt würden derzeit rund 1400 Studierende in verschiedenen Gesundheitsstudiengängen ausgebildet. Laut Ministerium ist die 2009 gegründete IU die größte private Hochschule in Deutschland mit bundesweit mehr als 100.000 Studierenden. Es gebe Fernstudiengänge und duale Studiengänge.