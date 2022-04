Abkehr von Verschwörungstheorien? So reagieren Wendler und Co. auf Naidoos Statement

In einem Video hat sich Xavier Naidoo für seine „verstörenden Äußerungen“ in den vergangenen Jahren entschuldigt und sich von Verschwörungstheorien distanziert. Das trifft sowohl bei Fans als auch Gegnern auf gemischte Reaktionen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – In einem rund dreiminütigen Video hat sich Sänger Xavier Naidoo am Dienstag dafür entschuldigt, dass er sich in Verschwörungstheorien verrannt habe. „Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage“, sagte der 50-jährige Mannheimer in einem Clip mit dem Titel „#OneLove“.

Xavier Naidoo distanziert sich von Verschwörungsmythen

Er habe sich „instrumentalisieren“ lassen und bereue inzwischen, dass er bestimmte Äußerungen getätigt habe. Naidoo fiel in der Vergangenheit vor allem durch seine Nähe zu rechtsextremen Verschwörungsmythen auf, trat mit Reichsbürgern auf und verbreitete Theorien der "QAnon"-Bewegung. Zudem streute er Falschmeldungen bezüglich der Corona-Pandemie. Ob er seine Umkehr ernst meint, ist momentan noch umstritten.

Xavier Naidoo: Michael Wendler und Attila Hildmann wittern „Verrat“

Vor allem unter Corona-Leugnern und Verschwörungsanhängern sorgten Naidoos Äußerungen für Aufsehen. Attila Hildmann, ehemaliger Autor von veganen Kochbüchern und mittlerweile in die Türkei geflüchtet, bezeichnete Naidoos Video auf seiner Homepage als „Verrat“ und ließ in einer langen Sprachnachricht kein gutes Haar an seinem ehemaligen Weggefährten.

Auch Michael Wendler, Ex-Schlagersänger und Ehemann von It-Girl Laura Müller, zeigte sich auf Telegram überrascht. „Xavier schockiert die Freiheitsbewegung mit Aussagen in seinem Video. Viele Fragen sich nun, was zum Teufel seine Aussagen bedeuten. Die Wahrheit ist nicht verhandelbar“, schrieb er am Dienstag.

Nur ein Fake? Zweifel an Echtheit von Naidoos Video

Anhänger von „alternativen Fakten“ glauben hingegen, dass es sich bei dem Video um eine Fälschung handelt. In verschiedenen Telegram-Gruppen wird behauptet, dass es sich bei dem Mann im Video nicht um den „echten“ Naidoo handeln würde, wie Screenshots auf Twitter belegen.

Das ist Julia.

Julia ist ner ganz heißen Sache auf der Spur.#XavierNaidoo trägt keine Sonnenbrille in seinem Video.

Sie hat selbst im Netz recherchiert und das Zeichen erkannt. 🤡

Seid noch nicht wie Julia pic.twitter.com/wyl0DBMI1S — DennisKBerlin 🇺🇦 (@DennisKBerlin) April 20, 2022

Aufgrund der fehlenden Sonnenbrille vermuten einige User sogar einen sogenannten Deepfake, also ein Video, das mithilfe künstlicher Intelligenz manipuliert wurde.

Leute, ich bitte euch. Ihr glaubt doch nicht, dass das Naidoo-Video echt ist. Offensichtlich ein deep fake. Und sogar ein ziemlich schlechter dazu. Denn habt ihr Xavier Naidoo schonmal ohne Sonnenbrille gesehen? Also ich nicht.😮 #xaviernaidoo pic.twitter.com/hfCiSMyqoF — Ezra (@ezrmiko) April 19, 2022

Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Naidoos Entschuldigung

Auch an der Glaubwürdigkeit von Naidoos Schuldeingeständnis gibt es aktuell erhebliche Zweifel. Auf Twitter wird vielfach gefordert, dass der Sänger seinen Worten jetzt Taten folgen lassen müsse, wenn er es wirklich ernst meint, schreibt etwa der freie Journalist Felix M. Steiner.

Mehr als 10 Jahre #Radikalisierung und Verbreitung von Propaganda und De-Radikalisierung in wenigen Wochen und einem 3-Minuten-Insta-Video? Naja, mal abwarten und ruhig bleiben, bevor alle Karten für das nächste Konzert kaufen und was von „2. Chance“ erzählen… #Naidoo https://t.co/xpZ0tVN0qc — Felix M. Steiner (@FelixMSteiner) April 20, 2022

Komiker Ingmar Stadelmann unterstellte Naidoo hingegen ganz profane Gründe für seinen Sinneswandel. Er spekuliert, dass es möglicherweise finanzielle Anreize für den Musiker gegeben haben könnte.

Die ersten großen Tourneen in Deutschland seit über 2Jahren sind wieder möglich!



Da kann man sich schon mal entschuldigen. #xaviernaidoo — Ingmar🍆🐼Stadelmann (@IngmarStadelman) April 19, 2022

Der Berliner Autor Max Czollek meint hingegen, dass es egal sei, aus welchem Grund Naidoo der Verschwörungsszene den Rücken zugekehrt hätte:

Am Ende ist es mir egal, ob #XavierNaidoo durch Geldmangel, öffentlichen Druck oder echte Einsicht zur Erkenntnis gekommen ist, dass sein menschenverachtendes Verschwörungszeug Unsinn ist. Die Szene hat ihre prominenteste Stimme verloren. Und das ist ein Grund zum feiern. — Max Czollek (@rubenmcloop) April 20, 2022

„Die Szene hat ihre prominenteste Stimme verloren. Und das ist ein Grund zum Feiern“, schreibt er auf Twitter. Und schiebt nach: „Selbstverständlich ist mir #xaviernaidoo auch weiterhin extrem unsympathisch.“