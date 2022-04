„Auf Irrwegen“ Verschwörungstheorien verbreitet: Xavier Naidoo entschuldigt sich für „verstörende Äußerungen“

Sänger Xavier Naidoo hat ein Video veröffentlicht, in dem er bekennt, sich in der Vergangenheit auf „Irrwegen“ befunden zu haben. Er entschuldigt sich für „verstörenden Äußerungen“ und distanziert sich von „allen Extremen“. Was ihn zum Umdenken brachte.