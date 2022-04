Abkehr von Verschwörungsmythen Xavier Naidoo: Das sagt sein Management zum Entschuldigungsvideo

In einem Video hat sich Sänger Xavier Naidoo am Montag von Verschwörungsmythen distanziert und sich für seine umstrittenen Aussagen der Vergangenheit entschuldigt. Nun nimmt sein Management zu dem Fall Stellung und erklärt, was der Musiker jetzt vorhat.