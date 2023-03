Magdeburg/DUR/acs - Der Name Tom Kaulitz ist - besonders seit seiner Hochzeit mit Model Heidi Klum - immer öfter zu lesen. Doch wer ist der Musiker eigentlich? Wo kommt er her? Wie wurde er bekannt?

Wer ist Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz ist Musiker. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz bildet er die Front der international erfolgreichen Band "Tokio Hotel".

Wann ist Tom Kaulitz geboren?

Tom und sein eineiiger Zwillingsbruder Bill wurden am 1. September 1989 in Leipzig geboren. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als die beiden sieben Jahre alt waren. Daraufhin zog die Mutter mit ihren beiden Söhnen zu ihrem neuen Lebensgefährten nach Loitsche in der Nähe von Magdeburg.

Wie ist Tom Kaulitz zur Musik gekommen?

Schon in jungen Jahren sollen die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz großes Interesse an Musik gehabt haben. Nach eigenen Angaben schrieben sie im Alter von sieben Jahren ihre ersten Stücke.

Erste Auftritte hatten Bill und Tom im Großraum Magdeburg. Ihr Stiefvater, selbst Musiker, erkannte ihr Talent und ermöglichte ihnen ihre ersten Erfahrungen in der Branche. Unter dem Namen "Black Question Mark" traten Bill und Tom Kaulitz bei privaten Feiern und Stadtfesten auf.

Tom spielte Gitarre, während sein Bruder den Gesang übernahm. Später nannten sich die Brüder "Devilish". Trotz professioneller Wegbereitung blieb der erwartete Erfolg aber zunächst aus.

Wie ist "Tokio Hotel" entstanden?

Als Bill Kaulitz im Jahr 2003 an einer Castingshow teilnahm, wurde der Musikmanager Peter Hoffmann auf ihn aufmerksam. Zwar schaffte es Bill nur ins Achtelfinale der Show, Hoffmann bot "Devilish" jedoch einen Plattenvertrag an.

Aus dem Plattenvertrag enttsand das Debütalbum "Schrei". Nachdem sich die Band zwischenzeitlich in "Tokio Hotel" umbenannt hatte, landete sie mit "Durch den Monsun" ihren ersten Chart-Erfolg.

Wie erfolgreich ist "Tokio Hotel"?

Daraufhin eroberte "Tokio Hotel" Deutschland und löste eine Hysterie aus, die an "Take That" erinnerte. Vor allem von weiblichen Fans wurde die Band extrem gefeiert. Beim One-Hit-Wonder blieb es nicht. "Tokio Hotel" erlangte auch große Erfolge im Ausland, darunter in Japan und den USA.

Was ist mit "Tokio Hotel" passiert? Hat die Band aufgehört?

Im Jahr 2010 zog sich die Band "Tokio Hotel" zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund: Die zu große öffentliche Wahrnehmung und der extreme Hype durch die Fans. Die Aufmerksamkeit wurde den Musikern zu viel. Tom und Bill Kaulitz zogen nach Los Angeles. Dort arbeiten sie weiter an Musikprojekten.

Nach fünjähriger Pause veröffentlichte die Band 2014 ihr Comeback-Album "Kings of Suburbia". Mit dem Album konnte "Tokio Hotel" jedoch nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Auch mit ihren 2017 und 2022 veröffentlichten Alben "Dream Machine" und "2001" kamen sie - zumindest in Deutschland - nicht an ihre Erfolge aus der Vergangenheit heran.

Wie lange sind Tom Kaulitz und Heidi Klum ein Paar?

Nach ersten Spekulationen im Frühjahr 2018, dass Tom der neue Lover von Heidi Klum sei, folgte im Mai desselben Jahres dann die Bestätigung. Seit dem wird Tom fast nur noch an der Seite des deutschen Models gesichtet. Die standesamtliche Trauung feierte das Paar im Februar 2019. Die Hochzeit folgte dann im August auf Capri.

Wie verdient Tom Kaulitz sein Geld?

Tom Kaulitz ist auch heute noch als Musiker und Gitarrist der Band "Tokio Hotel" tätig. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder betreibt er außerdem den Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Wie reich sind die Mitglieder von Tokio Hotel?

Tom Kaulitz Vermögen wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. Auch Bill Kaulitz Vermögen soll ähnlich hoch sein.