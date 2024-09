Berlin - Model Stefanie Giesinger hat in offenen Worten über ihre Abtreibung geschrieben, die sie vor Monaten vornehmen ließ. „Vor rund einem Jahr wurde ich schwanger, und es folgten unglaublich schwere Monate“, schrieb die 28-Jährige auf Instagram. „Ich wollte keine Mutter werden, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht.“

Giesinger teilte mit ihren 5,2 Millionen Followern, wie herausfordernd es allein gewesen sei, an Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen zu kommen und wie sie in der Zeit mit Gefühlen wie Scham, Angst und Trauer zu kämpfen hatte. Sie habe sechs Wochen warten müssen, bis ihr die befruchtete Eizelle per Operation entfernt wurde, schrieb sie.

„Die plötzlich abfallenden Hormone, das schlechte Gewissen und die Überforderung stürzten mich in ein dunkles Loch, aus dem es schwer war, irgendeinen Lichtblick zu erkennen.“ Sie sei dankbar für die Menschen, die sie in der Zeit nach dem Eingriff aufgefangen hätten, „und für das Privileg, über meinen eigenen Körper entscheiden zu können“. Giesinger hatte 2014 die TV-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ mit Heidi Klum gewonnen. In den Kommentaren zu ihrem Post dankten ihr viele Frauen für ihren Mut, dieses Erlebnis öffentlich zu machen.