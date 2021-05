Starkoch Steffen Henssler filmt im Sommer wieder live in Magdeburg

Halle (Saale) - Am Sonntag wird er im Finale der Frühjahrsstaffel seiner Kochsendung „Grill den Henssler“ noch aus dem Studio zu sehen sein. Doch bereits in wenigen Wochen tritt Starkoch Steffen Henssler wieder live auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg auf. Das gaben die Macher der Sendung in einer Mitteilung bekannt.

„Ohne Strom, über offener Flamme und unter freiem Himmel“ wird der 48-Jährige nach vielen Aufnahmen im Studio wieder vor Publikum in der Landeshauptstadt gemeinsam mit seinen Gästen kochen, um das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen. Wann die Sommer-Staffel in Magdeburg aufgezeichnet wird, werde rechtzeitig bekanntgegeben, heißt es in der Mitteilung. (mz)