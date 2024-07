Paris - US-Rapper Snoop Dogg schwärmt von seinen Enkeln. „Kinder zu haben, war das beste Erlebnis, dass ich je hatte, aber Enkelkinder zu haben ist noch besser“, sagte der 52-Jährige dem US-Portal „Access Hollywood“. Als Großvater könne er „alle Fehler, die ich als Vater gemacht habe, wiedergutmachen“.

Seine Enkel nennen ihn „Papa Snoop“, erklärte der „Drop it like it's hot“-Rapper. „Wie "Papa Schlumpf".“ Die Kinder machten ihn zu einem besseren Menschen, denn durch sie wolle er für die nächste Generation besser sein, sagte er.

Der Rapper, der für den US-Sender NBC die Olympischen Spiele in Paris kommentieren wird, hat drei Söhne und eine Tochter. Vergangenen Januar erzählte er in der „Jennifer Hudson Show“, dass er insgesamt zwölf Enkel hat.