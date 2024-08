Die Vorbereitungen der Hochzeit der norwegischen Königstochter Märtha Louise und des Schamanen Durek Verrett laufen auf Hochtouren. Aus Schweden kündigt sich prominenter Besuch an.

Royale Hochzeit in Norwegen

Stockholm - Hoher Besuch aus dem benachbarten Königreich: Schwedens Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria (47) und ihr Mann Prinz Daniel (50) werden zur Hochzeit der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (52) reisen. Auch Victorias Bruder Prinz Carl Philip (45) und dessen Frau Prinzessin Sofia (39) werden bei der Eheschließung im westnorwegischen Geiranger dabei sein, wie eine Sprecherin des schwedischen Königshauses der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die schwedischen Royals sind die bislang hochkarätigsten Gäste aus dem Ausland, deren Anwesenheit bei der Hochzeit von Märtha Louise und dem selbst ernannten Schamanen Durek Verrett (49) bekannt geworden ist. Zuvor hatte bereits die norwegische Königsfamilie um König Harald V., Königin Sonja (beide 87), Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit (51) bestätigt, bei der Hochzeit dabei zu sein.

Märtha Louise, die Nummer vier der norwegischen Thronfolge, ist die Tochter von Harald und Sonja. Haakon ist ihr jüngerer Bruder.

Ärger um Exklusivrechte

Die Hochzeit findet an diesem Samstag am malerischen Geirangerfjord statt. Die Vorbereitungen wurden von mehreren Kontroversen begleitet. Unter anderem gibt es Ärger, weil sich das britische Promi-Magazin „Hello!“ die Exklusivrechte an der Trauung und Hochzeitsfeier gesichert hat. Das norwegische Königshaus hat Vorbehalte dagegen angemeldet, exklusiv abgelichtet zu werden.

Der Streaming-Dienst Netflix verkündete, an einer Dokumentation über die Liebesgeschichte zwischen Märtha Louise und Verrett zu arbeiten. Medienberichten zufolge soll das Unternehmen auch die TV-Rechte an der Hochzeit erworben haben.