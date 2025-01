New York - Die US-Sängerin Jessica Simpson (44) und ihr Mann Eric Johnson (45) haben sich nach rund zehn Jahren Ehe getrennt. „Eric und ich leben getrennt und kümmern uns um eine schmerzhafte Angelegenheit in unserer Ehe“, teilte Simpson dem US-Magazin „People“ mit. „Unsere Kinder kommen an erster Stelle und wir konzentrieren uns darauf, was für sie am besten ist.“

Simpson und der frühere Football-Spieler hatten 2014 geheiratet und haben drei Kinder. Die Sängerin, die mit Songs wie „I Wanna Love You Forever“ berühmt geworden war, war zuvor zwischen 2002 und 2005 mit dem Sänger Nick Lachey verheiratet gewesen.