Für einen Fußball-Fan von Bundesligist RB Leipzig endet der Abend mit Schlägen und Tritten. Er muss ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt vier Tatverdächtige.

Torgau - Vier junge Männer haben einen 19 Jahre alten Fußballfan von Bundesligist RB Leipzig in Torgau attackiert. Er wurde mit Schlägen und Tritten so sehr verletzt, dass er ambulant behandelt werden musste, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren hatten den Fußballfan auf dem Parkplatz des Torgauer Bahnhofes angesprochen und ihn dann im angrenzenden Park verletzt. Zudem stahlen sie seinen Fanschal.

Die mutmaßlichen Täter fuhren mit einem Auto davon, konnten aber aufgrund von Zeugenaussagen noch im Stadtgebiet von Torgau gestellt werden. Die Polizei stellte unter anderem die Handys der Männer sicher. Man habe einen Hinweis, dass einer von ihnen die Tat filmte, hieß es. Die Männer befinden sich auf freiem Fuß. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ermittelt.

RB Leipzig hatte am Samstag sein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen.