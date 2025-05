Leipzig. - Johanna Mross (22), die Tochter von Schlager-Star Stefanie Hertel (45), startet momentan unter dem Künstlernamen Joey solo als Musikerin durch. Mit der Familien-Band "More Than Words" will sie aber weiterhin gemeinsam mit ihrer Mutter und Stiefvater Lanny Lanner (50) auftreten.

Sängerin Johanna Mross bäckt nur noch in ihrer Freizeit

In der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte Johanna Mross jetzt, dass es Lanner gewesen sei, der ihr vor vielen Jahren zum ersten Mal eine Gitarre in die Hand gegeben habe. Mit der Mischung aus Rock, Pop und Country habe er damit genau den Musikgeschmack der heute 22-Jährigen getroffen, so der Merkur.

Eine musikalische Karriere schwebte Mross damals jedoch noch nicht vor. Sie absolvierte erst einmal eine Ausbildung als Konditorin. Inzwischen bäckt sie aber nur noch privat und ist Vollzeit als Musikerin unterwegs.

"Ich geh' dann in meine Küche, setze meine Kopfhörer auf und mach' richtig laut Musik rein. Und schreie die ganze Nachbarschaft zusammen vor lauter Mitsingen und back dann so meine Torten", beschreibt sie ihren Ausgleich zum Bühnenleben.

Stefanie Hertel und Johanna Mross werden verwechselt

Der Riverboat-Moderatorin Kim Fisher erzählte Mross nun, dass sie auch gern mal im Kühlschrank ihrer Mutter stöbert, denn beide wohnen sehr nah beieinander: "Mit dem Auto drei Minuten, mit dem Fahrrad sind es fünf."

Und Mutter und Tochter scheinen sich auch verdammt ähnlich zu sehen, denn hin und wieder werden die beiden miteinander verwechselt - erst kürzlich, wie die junge Frau erzählte.

"Mensch, lang nicht gesehen, aber du siehst ja immer noch aus wie zwanzig", soll Musiker-Kollege Peter Orloff (81) die Sängerin begrüßt haben. Erst hielt Johanna Mross das für einen Witz, und auch bei Orloff habe es ein wenig gedauert, bis er die Situation realisiert habe.