Vor zwei Jahren starb Lisa Marie Presley an den Folgen einer Operation. Ihre Mutter Priscilla hat sich nun auf Instagram an ihre tote Tochter gewandt.

New York - Mit bewegenden Worten hat Priscilla Presley ihrer vor zwei Jahren gestorbenen Tochter Lisa Marie Presley gedacht. „Ich vermisse dich mehr, als Worte sagen können. Ich wünschte, ich könnte dich in den Arm nehmen, mit dir reden, dein Lächeln noch einmal sehen“, schrieb die 79-jährige Schauspielerin bei Instagram zu einem Clip, in dem ein Bild ihrer Tochter zu sehen ist.

„Ich wünschte, du könntest sehen, wie sehr du immer noch geliebt wirst“, hieß es dort weiter. Lisa Marie Presley, das einzige Kind der Musik-Ikone Elvis Presley, war im Januar 2023 mit nur 54 Jahren an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation gestorben.

Presley war neun Jahre alt, als ihr berühmter Vater 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Sie verfolgte selbst eine Gesangskarriere und brachte drei Studioalben heraus. Lisa Marie Presley war viermal geschieden und hatte vier Kinder. Ihre 1989 geborene Tochter Riley Keough arbeitet als Schauspielerin. Im Oktober erschienen posthum die Memoiren von Lisa Marie Presley „From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse. Erinnerungen“.