Wie viele Frauen hat auch die Moderatorin einst in einer Beziehung Gewalt durch ihren Partner erfahren. Darüber spricht sie nun auf Instagram. Sie will anderen Mut machen, sich Hilfe zu holen.

Berlin - Die Moderatorin Palina Rojinski hat sich bei Instagram über Gewalterfahrungen in einer früheren Beziehung geäußert. Sie habe das wohl noch nie öffentlich erzählt - „aber mir ist selbst in jungen Jahren Gewalt vom Partner widerfahren“, schreibt die 40-Jährige in einer Nachricht. Es sei eine schwierige Zeit in ihrem Leben gewesen: „ich habe mich gefühlt wie im Schleudergang“, sagt sie heute. Sie habe es nicht wahrhaben wollen und den Fehler bei sich selbst gesucht. „Ich habe unter körperlicher und psychischer Gewalt gelitten. Und mir war das peinlich“, gesteht sie.

„Weil ich viele blaue Flecken und immer mal wieder sichtbare Zeichen hatte, bin ich kaum rausgegangen. Bei meinem großen Freundeskreis habe ich mich nicht mehr gemeldet und bin so gut wie abgetaucht“, berichtet die Moderatorin weiter. Aber ihre engen Freundinnen hätten ihr damals „in dieser extrem schwierigen und auch gefährlichen Zeit meines Lebens“ geholfen. Trotz dieser Erfahrung habe sie sich nie als Opfer gesehen, sondern ihre eigene Stärke und ihren eigenen Willen zum Leben kennengelernt.

Rojinski: „Du musst es nicht aushalten und du darfst dir Hilfe holen“

Nun wolle sie für Aufmerksamkeit sorgen und anderen betroffenen Frauen Mut machen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein seien, sagt Rojinski in einem Video, das sie mit Winterjacke und Baseballkappe in einem Auto zeigt. „Wir Frauen neigen dazu, dass wir die Schuld zuallererst bei uns suchen“, sagt sie da. Aber: „Leute, Mädels, das liegt nicht an uns. Das liegt am Mann“, betont die Moderation. Sie sei damals „glimpflich davongekommen“ und wolle nun anderen zeigen, dass man das nicht ertragen müsse. Dazu gibt Rojinski Kontaktnummern von Polizei und anderen Stellen weiter, an die sich betroffene Frauen in Not wenden können. Sie betont: „Du musst es nicht aushalten und du darfst dir Hilfe holen.“

Anlass für Rojinskis öffentliches Bekenntnis ist nach ihren Angaben der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen - der Orange Day, der weltweit am 25. November begangen wird.