In einem Berliner Wohn- und Gewerbehaus brennt es im Keller. Die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Der Feuerwehr zufolge ist die Scharnweberstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz derzeit komplett gesperrt. (Symbolbild)

Berlin - In einem Keller in Berlin-Reinickendorf ist aus bisher unklaren Gründen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, räumten die Einsatzkräfte das sechsgeschossige Wohn- und Gewerbegebäude in der Scharnweberstraße. Verletzt worden sei niemand. 60 Einsatzkräfte seien vor Ort, um den Brand zu löschen.

