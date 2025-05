Nadja Abd el Farrag - bekannt als "Naddel" und Ex-Freundin von Dieter Bohlen - ist am 9. Mai 2025 gestorben. Die Beisetzung wird wohl im kleinen Kreis stattfinden.

Hamburg. - Model, Sängerin und Schauspielerin Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, ist vor mehr als einer Woche gestorben. Als Todesursache wird ein multiples Organversagen angenommen. Naddel hatte gerade erst ihren 60. Geburtstag gefeiert.

Die ehemalige Moderatorin Naddel wurde Ende der 1990er-Jahre als Freundin des Popsängers Dieter Bohlen bekannt, mit dem sie einige Zeit zusammen war. (Foto: picture alliance / dpa)

Laut RTL sind die Planungen für die Beisetzung von Naddel bereits im Gange. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest. Demnach gebe es noch "Unklarheiten, der Schock bei ihrer trauernden Familie" sitze tief.

Beerdigung von Nadja Abd el Farrag ohne Blitzlichtgewitter und Promis

Was jedoch nach Angaben von RTL klar ist: Naddel soll im engsten Kreis ihrer Liebsten beigesetzt werden. Auch ihre Golden-Retriever-Hündin, die treue Lilly, wird wohl bei dem Abschied dabei sein.

Es soll ein Abschied abseits des Blitzlichtgewitters werden, berichtet die Gala. "Jetzt brauchen die Leute, die Promis da auch nicht auflaufen, um da noch mal eine Instagramstory zu machen", soll sich Naddels langjähriger Wegbegleiter Andreas Ellermann gegenüber RTL geäußert haben.

Zu Lebzeiten hätte sie Unterstützung gebraucht: "Jetzt ist es zu spät", so Ellermann.

Wie die Bild berichtet, sollen Naddels Mutter Ute und ihre Schwester Tamara bereits erste Gespräche mit einem Trauerberater geführt haben.

Unklar sei bisher noch, wo genau Nadja Abd el Farrag bestattet werden soll. Möglich sei ein Friedhof ganz in der Nähe des Familienwohnsitzes im Hamburger Westen. Dort sei Vater Ibrahim begraben.

Naddel: Ein Leben wie eine "Achterbahn"

Für ihre Biografie wählte sie 2018 den Titel „Achterbahn“ - und genau so war das Leben von Nadja „Naddel“ Abd el Farrag auch: ein ewiges Auf und Ab.

In ihrer Biografie berichtete Naddel auch über ihre Alkoholsucht. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Sie sprach in den vergangenen Jahren etwa über Geldnot und ihre gesundheitlichen Probleme durch zu viel Alkohol. In ihrer Biografie machte sie öffentlich, dass sie an Leberzirrhose erkrankt war.

In ihrem Buch gestand Abd el Farrag: „Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche und war überzeugt, dass bei diesen geringen Mengen keine Schädigung zu erwarten war. Aber anscheinend war selbst das noch zu viel für meine gestresste Leber, wie die neuesten Werte anzeigten.“

Der Auftritt beim Schlagermove 2024 war vermutlich ihr letzter öffentlicher Auftritt. (Archivbild) (Foto: Georg Wendt/dpa)

Entertainer Andreas Ellermann will Kosten für Beerdigung tragen

Der Entertainer Andreas Ellermann hatte versucht, sie bei einem Bühnencomeback zu unterstützen. „Mich ereilte die Nachricht, dass Nadja verstorben ist, und ich bin tieftraurig“, schrieb Ellermann auf Instagram. „Es ging schon seit einem Jahr nicht mehr, dass wir Auftritte machen konnten.“

Ellermann kündigte an, für ihre Beisetzung aufkommen zu wollen: „Wenn es die Familie möchte, werde ich die Kosten für die Beisetzung bezahlen. Ich habe bereits mit der Mutter gesprochen und ihr Hilfe angeboten“, sagte er der „Bild“. Allerdings habe die Familie noch nicht entschieden, ob sie das Geld annimmt.

"Mir ist wichtig, dass Nadja einen würdevollen Abschied bekommt. Auch einen Grabplatz und Stein würde ich übernehmen", so Ellermann weiter.