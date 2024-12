Los Angeles - Die US-Schauspielerin Amber Heard wird Medienberichten zufolge Mutter eines zweiten Kindes. Es sei noch ein frühes Stadium der Schwangerschaft, berichteten „USA Today“ und „People.com“ übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle man daher nicht ins Detail gehen, Heard freue sich aber – auch für ihr erstes Kind.

Die 38 Jahre alte Ex-Frau von Johnny Depp hat bereits eine dreijährige Tochter, Oonagh Paige. Früheren US-Medienberichten zufolge kam diese dank einer Leihmutter auf die Welt. Heard äußerte sich 2021 in einem Instagram-Post mit einem Foto ihrer damals neugeborenen Tochter nicht explizit dazu. Sie habe bereits vor vier Jahren beschlossen, ein Kind bekommen zu wollen, schrieb sie damals zu dem Foto. „Ich wollte es zu meinen eigenen Bedingungen machen.“

Heard hatte vor einigen Jahren mit ihrer Beziehung zu US-Schauspieler Johnny Depp (61) für Schlagzeilen gesorgt. Das frühere Paar hatte sich in einem sechswöchigen Verleumdungsprozess im US-Bundesstaat Virginia gegenseitig häusliche Gewalt vorgeworfen. Die Jury stellte sich im Juni 2022 größtenteils auf die Seite Depps - gab aber auch Heard in einigen Punkten recht. Heard soll seit dem Rechtsstreit in Spanien leben.

Depp und Heard hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu dem Film „The Rum Diary“ kennengelernt. Ihre Romanze begann 2011 nach Depps Trennung von seiner langjährigen Partnerin, der französischen Schauspielerin Vanessa Paradis. 2015 heirateten Depp und Heard, doch nach nur 15 Monaten Ehe reichte die „Aquaman“-Schauspielerin die Scheidung ein.