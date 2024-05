Der Däne kommt bald mit seinem neuen Film „King's Land“ in die deutschen Kinos. Im Gespräch erinnert er sich an eine frühere Zusammenarbeit mit Superstar Rihanna.

Spielte in Rihannas Musikvideo „Bitch Better Have My Money“ mit: Schauspieler Mads Mikkelsen.

Berlin - Der Schauspieler Mads Mikkelsen ist ein großer Fan der Popmusikerin Rihanna. Der 58-Jährige spielte vor einigen Jahren im Musikvideo zu ihrem Lied „Bitch Better Have My Money“ (2015) mit.

Er höre nicht so viel Musik, auch nicht von Rihanna, sagte der Däne im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wenn ich sie höre, dann haut sie mich um. Ich finde, sie ist sehr talentiert.“ In der Zusammenarbeit sei sie „absolut saukomisch und lustig und so lieb“ gewesen. „Allein aus diesem Grund bin ich ein großer Rihanna-Fan.“

Mikkelsen kommt bald mit seinem neuen Film „King's Land“ in die deutschen Kinos (Kinostart 6. Juni). In dem Historiendrama von Nikolaj Arcel spielt er in der Hauptrolle einen Soldaten namens Ludvig Kahlen, der im 18. Jahrhundert in Dänemark lebt. Für den König will er die wilde Heide von Jütland fruchtbar machen, um so einen Adelstitel zu bekommen. Doch er muss gegen zahlreiche Widerstände kämpfen.

Zwischen seinen Filmprojekten sei es Mikkelsen wichtig, Pausen einzulegen. Dann widme er sich anderen Dingen: „Ich persönlich treibe Sport, und zwar sehr viel Sport, und ich baue gerne Sachen“, sagte er. „Und dann habe ich noch eine Familie. Und die ist natürlich der Grund, warum ich leben will. Also verbringe ich Zeit mit ihr.“