Erst kürzlich kündigte Lilly Becker an, nach Deutschland zurückkehren zu wollen. Nun steht fest, wo die Reise für die Ex-Frau von Boris Becker und ihren Sohn Amadeus hingeht.

Düsseldorf - Von der Weltmetropole in eine deutsche Großstadt: Lilly Becker, Ex-Frau von Boris Becker und Siegerin beim RTL-Dschungelcamp, steht kurz vor einem Umzug nach Düsseldorf. „Das Haus ist gemietet, Amadeus hat schon eine Schule“, sagte die 48-Jährige der Zeitschrift „Gala“. Dem Bericht zufolge will Becker im August mit ihrem Sohn Amadeus (15) umziehen.

Die Familie lebte den Angaben zufolge bis jetzt in London. „Wir sind beide nervös. Aber Amadeus hat zu mir gesagt: "Mommy, ich vertraue dir. Mach es nur so gemütlich, wie du es immer machst!"“, sagte Becker weiter, die die zuvor bereits angekündigt hatte, nach Deutschland ziehen zu wollen - ohne dabei konkret zu werden.

Beckers Freund hat eine Firma in Düsseldorf

Ihr Freund Thorsten Weck hat eine Firma für Sportmanagement in Düsseldorf. „Für Thorsten und mich ist das auch ein weiterer Schritt in unserer Beziehung. Aber wir werden es langsam angehen“, sagte Becker der „Gala“. „Jetzt will ich erst mal ganz für Amadeus da sein, bis er erwachsen ist.“

Aus dem RTL-Dschungelcamp („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“) ging die 48-Jährige im Februar als Siegerin hervor. Rund zwei Wochen verbrachte sie im Camp, bevor sie sich die „Dschungelkrone“ aufsetzen durfte. Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet gewesen. Amadeus ist der gemeinsame Sohn.