Leonie Benesch: „Selbst an der Waldorfschule das Öko-Kind“

Berlin - Schauspielerin Leonie Benesch (32; „Das Lehrerzimmer“, „Babylon Berlin“) hat sich während der Schulzeit als Außenseiterin gefühlt. „Ich war immer die Neue und selbst an der Waldorfschule das Öko-Kind“, sagte sie der „Zeit“. Wegen des Berufs ihres Vaters sei sie häufig umgezogen.

„Meine jüngeren Brüder und ich trugen Secondhand-Klamotten, bevor das cool war“, sagte Benesch. Außerdem sei sie wegen ihrer roten Haare gehänselt worden. „Es tat weh. Ich weiß noch, wie ich dachte: Irgendwann werdet ihr es bereuen.“ Irgendwann werde sie berühmt sein.

Das Gesellschaftsdrama „Das Lehrerzimmer“ von Regisseur Ilker Catak mit Benesch in der Hauptrolle hat Chancen auf einen Oscar in der Kategorie „Bester Internationaler Film“. Der Film erzählt von einem Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft.