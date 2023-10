Lena Meyer-Landrut war seit mehreren Jahren nicht mehr auf Tour. 2024 soll es wieder soweit sein. Nun hat sie verraten, was ihr manchmal bei Auftritten passiert.

Berlin - Popsängerin Lena Meyer-Landrut (32), die im kommenden Sommer erstmals nach Jahren wieder auf Tour geht, kämpft auf der Bühne mit ihrem Erinnerungsvermögen. „Ich bin bei meinen Fans dafür bekannt, andauernd meine Texte zu vergessen. Ich vergesse von alten Songs die Texte und auch von den neuen. Ich habe da eine richtige Macke“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. In solchen Momenten komme sie aber relativ schnell wieder in die Lieder rein. „Oder die ersten zehn Reihen helfen mir.“

An diesem Freitag hat die Musikerin („Satellite“, „Better“) ihre neue Single „Straitjacket“ veröffentlicht. Auf dem Cover und im Musikvideo zeigt sie sich mit einem langen, blonden Pferdeschwanz. Es handele sich um künstliche Extensions.

„Ich probiere gerne neue Sachen aus und spiele mit Looks. Ich will meine künstlerischen Veränderungen nicht nur musikalisch, sondern auch visuell zeigen - etwa durch Looks, Klamotten, Make-up oder Haare“, sagte Meyer-Landrut.

„Straitjacket“ ist nach „What I Want“ der nächste Vorbote für das neue Album, das im Frühjahr erscheinen soll. Die Tour der in Hannover geborenen Sängerin startet am 1. Juni in Leipzig.