Ingrid Kalinowski von „Ingrid und Klaus“ ist tot

Halle (Saale) - Ingrid Kalinowski ist am Dienstag im Alter von 84 Jahren im Kreise ihrer Lieben gestorben. Das gab ihre Familie bekannt. Berühmt wurde sie in den 2000ern gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus als "Ingrid und Klaus" in Stefan Raabs TV-Show "tv total". Die beiden wurden dafür regelmäßig auf der Courch zu diversen Themen befragt und erlangten mit ihren oft skurrilen und kontroversen Meinungen bald Kultstatus.

Ingrid Kalinowski zog sich bereits vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurück. Bei einem Sturz im September 2000 erlitt sie einen Oberschenkelhalsbruch und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Ehemann habe sich um seine Frau gekümmert, mit der er mehr als 60 Jahre verheiratet war, heißt es in der Mitteilung der Familie. "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben". (mz)