Ian Somerhalder: Bin in Cowboystiefeln am authentischsten

Los Angeles - „Vampire Diaries“-Star Ian Somerhalder interessiert sich eigenen Angaben zufolge heute mehr für das Familienleben mit Ehefrau Nikki Reed („Twilight“) als für die Karriere. „Ich muss nicht nach Auszeichnungen und allem, was mir ein besseres Selbstwertgefühl gibt, jagen“, erklärte der 45-Jährige dem US-Magazin „People“. „Wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, sagt man sich: "Okay, ich will mich auf die Familie und die Zukunft der Landwirtschaft und der Lebensmittel und der Energie und die großen Dinge konzentrieren."“

Somerhalder spielte 2004 in der Fernsehserie „Lost“ mit und wurde 2009 als Vampir Damon in der Fantasy-Serie „Vampire Diaries“ zum Star. Für die Rollen in beiden Erfolgsserien empfinde er enorme Dankbarkeit, erklärte der Schauspieler nun. „Aber dieser Weg hat mich dorthin gebracht, wo ich mich ohnehin am authentischsten fühle, nämlich in Cowboystiefeln, beim Füttern der Kühe und beim Führen von Pferden.“

Reed und Somerhalder sind seit 2015 verheiratet und bekamen vergangenes Jahr ihr zweites gemeinsames Kind. Auf Instagram teilen beide Schauspieler Fotos von ihrem Leben auf einer Farm und sprechen über Themen wie Tier- und Umweltschutz.