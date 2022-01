Helene Fischer zu Olympia-Song: Hoffe, dass er Glück bringt

Ein Lied von Helene Fischer soll die Zuschauer durch die Olympischen Winterspiele in der ARD begleiten. „Jetzt oder nie“ sei eine perfekte Beschreibung des olympischen Geistes.

Helene Fischers Lied „Jetzt oder nie“ ist der ARD-Olympia-Song - und die Sängerin selbst hofft auf einen Glückseffekt für die Athleten in Peking.

Berlin - Helene Fischers Lied „Jetzt oder nie“ ist der ARD-Olympia-Song - und die Sängerin selbst hofft auf einen Glückseffekt für die Athleten in Peking.

„Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich "jetzt oder nie" geheißen hat. Meist habe ich mich für "jetzt" entschieden und bin damit gut gefahren“, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde.“

„Jetzt oder nie“ ist auf Fischers Album „Rausch“, das im Oktober veröffentlicht wurde, zu hören. Das Lied werde nun die Zuschauer durch die Olympischen Winterspiele in der ARD begleiten, teilte der Sender mit. Besonders die Zeile „Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein“ beschreibe den olympischen Geist perfekt. Die Winterspiele werden am 4. Februar in Peking eröffnet.