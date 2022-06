Rückkehr nach Baby-Pause: Helene Fischer feiert TV-Comeback mit Florian Silbereisen in Leipzig

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit ihrem Partner Thomas Seitel, hatte sich Helene Fischer zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mittlerweile arbeitet der Schlagerstar jedoch an seinem Comeback: Bereits im März trat die Sängerin beim „SnowpenAir“-Festival in der Schweiz auf. Nun kehrt sie auf die TV-Bildschirme zurück.

Helene Fischer: TV-Auftritt mit Florian Silbereisen bei „Das große Schlagercomeback 2022“

Wie „Bild“ erfahren haben will, plant der ARD eine neue Schlagershow mit Florian Silbereisen, bei der auch Helene Fischer zu Gast sein soll.

Laut „Bild“ handelt es sich dabei um „Das große Schlagercomeback 2022“, das von Florian Silbereisen moderiert wird und live aus Leipzig ausgestrahlt werden soll. Inzwischen hat auch eine Sprecherin des Mitteldeutschen Rundfunks gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass Helene in der Show auftreten wird.

Florian Silbereisen freut sich auf Wiedersehen mit Helene Fischer

Silbereisen soll den Auftritt von Helene Fischer gegenüber „Bild“ bestätigt haben: „Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können“, zitiert das Blatt den Moderator. Und weiter: „Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin und bleibe ihr Fan.“ Von Helene Fischer gibt es bislang noch kein offizielles Statement.

Helene Fischer und Florian Silbereisen galten lange Zeit als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Nach mehr als zehn Jahren gaben die beiden im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt. Nun könnte Helene zu Flori zurückkehren – wenn auch nur für einen Abend.

Florian Silbereisen und Helene Fischer wollten trotz ihrer Trennung weiterhin Freunde bleiben. Archivfoto: Andreas Lander dpa-Zentralbild

Gäste, Stars und Promis bei „Das große Schlagercomeback 2022“ mit Florian Silbereisen

Neben dem Auftritt von Helene Fischer soll es in der Show auch ein Wiedersehen mit Schlagersängerin Nicole geben. Auch Nena soll in der Sendung zu Gast sein. Das Publikum könne sich außerdem auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony und andere Stars freuen, so der MDR.

Tickets und Karten für „Das große Schlagercomeback 2022“ im Vorverkauf kaufen

„Das große Schlagercomeback 2022“ wird am Samstag, den 23. Juli, live aus Leipzig gesendet. Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen zum Ticket-Verkauf. Laut „Bunte.de“ soll der Vorverkauf jedoch am Freitag, 1. Juli 2022, um 12 Uhr starten.

„Das große Schlagercomeback 2022“ im Live-Stream und TV sehen

Alternativ wird „Das große Schlagercomeback 2022“ auch im Fernsehen gezeigt. Die Ausstrahlung ist für den 23. Juli 2022 ab 20.15 Uhr in der ARD sowie im ORF geplant. Zudem wird sie Sendung vermutlich auch via Live-Stream in den entsprechenden Mediatheken zu sehen sein.