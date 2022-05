Schlagerstar: So sieht das Baby von Helene Fischer aus

Ammersee/DUR/lb - Bisher verhielt sich die Schlagersängerin sehr bedeckt, was die offiziellen News und Einblicke in ihren Mama-Alltag betrifft. Doch augenscheinlich scheint Helene Fischer ihr Mutter-Dasein zu genießen. Das zeigen zumindest erste Aufnahmen mit ihrer kleinen Tochter.

Fischer wurde von Fotografen am Ammersee erwischt, wie sie gerade mit Töchterchen Nala ins Auto einsteigen wollte. Vorsichtig nahm die Sängerin ihr Baby in den Arm und legte es behutsam in die Baby-Schale. Ein hellbraunes T-Shirt und eine pastellfarbene Hose trug Fischers Baby an diesem Tag. Nicht zu übersehen: die feinen, blonden Haare.

Nachdem das Kind sicher im Auto platziert wurde, klappte Fischer den Kinderwagen zusammen und verstaute ihn gekonnt im Auto. Die 37-Jährige scheint mittlerweile ganz routiniert im Baby-Alltag angekommen zu sein.

Helene Fischer Konzert: Nalas Mama bald wieder auf der Bühne

Nicht mehr lange, dann ruft für die frisch gebackene Mutter wieder das Business. Am 20. August ist ein großes Open-Air-Konzert in München geplant - Fischers Comeback, das einzige Deutschlandkonzert dieses Jahr. Im Jahr 2023 können sich die Fans der Schlagersängerin dann auf ihre große Arena-Tournee freuen. 70 Konzerte will die Sängerin in 14 Städten spielen.