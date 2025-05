Der vor allem aus der ARD-Serie "Marienhof" bekannte Schauspieler Giovanni Arvaneh ist an den Folgen von Nierenkrebs gestorben. Er wurde nur 61 Jahre alt.

Schauspieler Giovanni Arvaneh ist an den Folgen von Nierenkrebs gestorben.

München. - Giovanni Arvaneh, vor allem bekannt aus der ARD-Serie "Marienhof", ist an den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung im Alter von 61 Jahren gestorben. Seine Fans reagierten bestürzt auf die Nachricht.

Der Tod des Schauspielers wurde auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Dort heißt es: "Er schenkte Liebe wie andere Applaus - mit offenen Armen, aus vollem Herzen."

Schauspieler Giovanni Arvaneh macht Krebserkrankung öffentlich

Bereits im August 2024 hatte Arvaneh seine Krankheit - Nierenkrebs im Endstadium - öffentlich gemacht. Auf Social Media hielt er seine Follower über den Kampf gegen diese tückische Krankheit auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch: Schock-Diagnose für Susanne Klehn: Der Krebs ist zurück

Letztmals wandte er sich im April 2025 an seine Fans und bedankte sich für die Geburtstagsgrüße. "Ich habe so schöne Nachrichten zum Geburtstag zu Ostern und ich würde so gerne darauf antworten. Leider fehlt mir oft oder meist die Konzentrationskraft."

Auch interessant: Sportler, Musiker, Politiker: Gestorben im Jahr 2025 - diese Prominenten sind kürzlich verstorben

Lesen Sie auch: Naddel ist tot! Ex-Partnerin von Dieter Bohlen wurde nur 60 Jahre alt

Giovanni Arvaneh spielte von 1994 bis 2010 mit Unterbrechungen die Rolle des Sülo Özgentürk in der ARD-Serie "Marienhof". Auch in Serien wie "Unser Charly", "SOKO 5113" oder "St. Angela" hatte er Auftritte.

Fans trauern um "Marienhof"-Star Giovanni Arvaneh

Unter der Todesnachricht teilten zahlreiche Fans und Kollegen ihr Mitgefühl mit. "Mir fehlen Worte", heißt es da unter anderem. Oder auch: "Eine schöne Seele hat uns verlassen." Andere schrieben, wie erschüttert und traurig sie seien: "Du wirst fehlen, Deine Güte, deine Weisheit."

Viele erinnerten auch an persönliche Momente und würdigten Arvaneh als besonderen Menschen. "Du warst so besonders, besonnen und tiefgründig, vielen Dank für Deine Zeit", hielt eine Instagram-Nutzerin fest. Eine andere erinnerte sich, wie sie den Schauspieler im Rahmen eines Schulprojektes interviewen durfte: "Im Gegensatz zu anderen vor Ort warst du der Herzlichste und Freundlichste überhaupt, das bleibt unvergessen."

Und eine nahm in berührenden Worten Bezug auf Arvanehs Beruf als Schauspieler: "Wenn der letzte Vorhang fällt, hören wir keinen Applaus. Aber vielleicht ja doch … ich applaudiere dir: für dein Schaffen, deinen Mut, deine Menschenliebe und deine Kraft dich auf deinem letzten Weg zu zeigen. Mach’s gut ..."