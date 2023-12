Magdeburg/DUR - Florian Silbereisen ist Moderator, Schlagerstar, Schauspieler. In zahlreichen deutschen Fernsehformaten ist er auf der Bühne zu sehen. Gerade wurde sein Vertrag mit dem MDR um ein Jahr verlängert, fünf neue „Feste“-Sendungen sollen 2024 für Das Erste und die ARD Mediathek entstehen.

Doch wer ist Florian Silbereisen eigentlich? Wo kommt er her und wie gelang ihm sein Durchbruch?

Wer ist Florian Silbereisen?

Florian Silbereisen ist ein deutscher Showmaster, Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler. Bei ARD-Sendungen wie "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" oder dem „Schlagerboom 2023“ trat Florian Silbereisen in diesem Jahr als Moderator und Schlagerstar im TV auf. Auch bei der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" spielte er als Kapitän Max Parger mit.

Wie alt ist Florian Silbereisen?

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach, einer Gemeinde in Bayern, geboren. Er ist heute 42 Jahre alt.

Wie lange ist Florian Silbereisen schon auf der Bühne?

Florian Silbereisen stand schon als kleiner Junge auf der Bühne. Im Alter von neun Jahren unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag. Er veröffentlichte sein erstes Album und trat zum ersten Mal im Fernsehen auf.

Der Durchbruch gelang ihm 1999 im Fernsehen durch einen Auftritt bei Carmen Nebel. Im Jahr 2002 moderierte Florian Silbereisen seine ersten Fernsehsendungen. Im Februar 2004 stand er zum ersten Mal als Showmaster am Samstagabend vor der Kamera - als Deutschlands jüngster Showmaster aller Zeiten. Mit gerade einmal 22 Jahren präsentierte er damals zum ersten Mal eine große Samstagabendshow live in der ARD.

Schon damals moderierte er nicht nur und kündigte Stars für die Sendungen an. Er singt und tanzt auch selbst in seinen Shows - bis heute.

Hat Florian Silbereisen noch Geschwister?

Florian Silbereisen wurde 1981 in Tiefenbach bei Passau als jüngstes Kind in eine siebenköpfige Familie geboren. Seine Eltern ließen sich später scheiden. Er hat vier ältere Geschwister, zwei Schwestern und zwei Brüder.

Wer ist der Bruder von Florian Silbereisen?

Im Interview mit „Christliche Medienmagazin pro“ sagte Florians älterer Bruder Franz Silbereisen zum Beruf seines kleinen Bruders einmal: "Im Showgeschäft suchen die Menschen das Glück am falschen Platz." Die Beziehung, die Florian Silbereisen zu seinen Fans hat, empfindet er als "irreal", denn wichtiger sei die persönliche Begegnung, das Reden, Zuhören, Füreinander da sein.

Was macht der Bruder von Florian Silbereisen?

Franz Silbereisen ist Vater von sieben Kindern und arbeitet in Niederbayern als Krankenpfleger in einer psychiatrischen Einrichtung. In seiner freien Zeit ist er als Theologe tätig.

Wo wohnt Florian Silbereisen?

Gebürtig kommt Florian Silbereisen aus der Nähe von Passau. Inzwischen lebt er jedoch woanders: „Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen“, wie er kürzlich bei „Guten Morgen Österreich“ im ORF verraten hat. Der Schlagerstar lebt am Mondsee in Österreich.

Hat Florian Silbereisen eine Familie?

Nachdem Florian Silbereisen und Helene Fischer nach rund zehn Jahren Beziehung im Jahr 2018 überraschend ihre Trennung bekannt gaben, wurde es lange Zeit still um das Liebesleben des Moderators. Nun gibt es aber Neuigkeiten! Schon seit Ende 2021 soll Florian Silbereisen eine neue Frau an seiner Seite haben.

Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen jetzt ein Paar?

Die Frage, ob etwas zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen läuft, beschäftigt Fans schon seit Jahren. Spätestens, nachdem die beiden ihr gemeinsames Liebesduett "Das wissen nur wir" im Sommer 2023 angekündigt haben, kochte die Gerüchteküche über.

Beatrice Egli singt: "Das wissen nur wir, nur wir. Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir", worauf Florian Silbereisen antwortet: "Ich hör’ sie reden, lass sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär’s nicht erlaubt mit dir. Ich nehm’ es in Kauf mit dir …"

Doch auch, wenn sie ein Liebesduett miteinander singen, bestätigen die beiden gegenüber der "Bild", dass sie kein Paar sind. Die Chemie stimme einfach, so Egli. Traumschiff-Kapitän Silbereisen bestätigt das und meint: „Wir haben immer wieder sehr viel Spaß zusammen!“

Der Deutschen Presseagentur sagte Beatrice Egli: "Die Spekulationen sind ja so oder so da, ob wir zusammen singen oder nicht. Da haben wir gedacht, dann können wir damit auch ein bisschen spielen."

Wer ist die neue Freundin von Florian Silbereisen?

Aber wer ist dann Florian Silbereisens neue Freundin? Paparazzi-Fotos, die die "Bild"-Zeitung Ende Mai 2023 veröffentlicht hat, zeigen Florian Silbereisen zusammen mit einer blonden Frau. Sie soll Sara heißen. Die beiden hätten sich in einem Hotel am Fuschlsee kennengelernt, in dem sie gearbeitet und er oft Freunde besucht haben soll, berichtete die "Bild".

Der Sänger hält seine jetzige Beziehung allerdings geheim. Viel ist daher über seine neue Freundin nicht bekannt.

Wann ist die nächste Silbereisen Show?

Vor wenigen Wochen gab es Gerüchte um ein TV-Aus von Florian Silbereisens Schlager-Shows. Denn aufgrund der finanziellen Lage des Senders will der MDR Einsparungen vornehmen. So soll es vom kommenden Jahr an im Dritten Programm keine Shows mehr mit dem Moderator und Sänger Florian Silbereisen geben. Fortsetzen will der MDR nur noch jene Sendungen, die er mit Silbereisen für das erste Fernsehprogramm produziert.

Silbereisens Vertrag wurde nach längeren Verhandlungen nun verlängert - um ein Jahr, anders als vorher um vier Jahre. Der MDR wird im kommenden Jahr fünf große Shows mit dem Schlagerstar für das Erste produzieren.

Trotz der nötigen Einsparungen wird Florian Silbereisen also weiterhin im TV zu sehen sein. Und auch in diesem Jahr können Schlagerfans sich noch über drei Auftritte von Florian Silbereisen im Fernsehen freuen.

Am 18. Dezember ist der Moderator in der ARD-Sendung "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023" zu sehen. Dort singen Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland gemeinsam mit den Stars, die in der Show zu Gast sind, Weihnachtslieder.

Am 2. Weihnachtstag flimmert Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän Max Parger um 20.15 Uhr im ZDF noch einmal über den Bildschirm.

Seinen letzten Auftritt im Fernsehen hat Florian Silbereisen 2023 am 30. Dezember. Er nimmt an der von Kai Pflaume moderierten Quiz-Show „2023 – das Quiz“ in der ARD teil. Florian Silbereisen tritt dabei gegen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers an und testet sein Wissen über das abgelaufene Jahr.

Wann geht Florian Silbereisen auf Tour?

Florian Silbereisen ist auch 2024 auf Tour. Mit seiner Show "Florian Silbereisen präsentiert Schlagerchampions 2024 - Das große Fest der Besten" startet er das Jahr 2024 am 13. Januar in Berlin.

Weiter geht's mit seiner Tour "Das große Schlagerfest XXL" am 23. März 2024 in Riesa. Weitere Auftritte sind unter anderem am 15. Mai in Braunschweig, 17. Mai in Hannover, 18. Mai in Hamburg, 19. Mai in Dortmund, 20. Mai in Erfurt, 22. Mai in Mannheim, 24. Mai in Oberhausen und am 26. Mai in Bremen geplant. Die Tour geht vom 23. März bis 26. Mai 2024. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.de.