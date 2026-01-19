Seit mehr als zehn Jahren ist Fabian Kahl Teil des Händler-Teams bei "Bares für Rares". Als 21-Jähriger wurde er auf einem Flohmarkt vom ZDF entdeckt. Wie er sich damals gefühlt hat.

"Frischling im Haifischbecken": So fühlte sich Fabian Kahl anfangs bei "Bares für Rares"

Fabian Kahl ist seit mehr als 13 Jahren Teil der ZDF-Show "Bares für Rares".

Magdeburg/Halle (Saale). – Seit inzwischen mehr als 13 Jahren gehört Fabian Kahl (34) fest zum Händler-Team der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Dass er dort gelandet ist, hat er dem Zufall zu verdanken.

Gegenüber "t-online" verriet Kahl, dass er auf einem Antik- und Trödelmarkt in Leipzig "entdeckt" wurde. "Ich konnte mich gegen eine Vielzahl an potenziellen Händlern behaupten", erinnert er sich zurück.

Fabian Kahl auf Leipziger Flohmarkt für "Bares für Rares" entdeckt

Damals habe jedoch noch niemand gewusst, wie groß die Show werden würde. Daher hätten seine Eltern auch keine Bedenken gehabt, dass er zum Fernsehen ging.

"Ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, dass sich niemand bei uns der Tragweite, die es haben könnte, bewusst war", gestand der 34-Jährige "t-online".

Allerdings habe er mit einem Nachteil starten müssen. Die anderen Händler "hatten Läden, waren seit Jahren im Geschäft und brachten unheimlich viel Erfahrung mit." In den ersten Sendungen habe er fast kein Wort gesagt und sei in sich gekehrt gewesen.

"Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl kann bei ZDF-Trödelshow überzeugen

"Ich fühlte mich wie ein Frischling im Haifischbecken", beschreibt Kahl, der sich seiner Persönlichkeit und seines Könnens damals noch nicht bewusst gewesen sei, seine Gefühle.

Schließlich habe er jedoch mit seinem Wissen und seiner Begeisterung überzeugen können. Dass er seit mehr als einem Jahrzehnt nun Teil von "Bares für Rares" ist, sei aber auch seinen Kollegen zu verdanken.

"Und das Beste war, dass ich von vier Kollegen gleichzeitig lernen konnte. Das hat meinen Erfahrungs- und Wissensschatz bis heute geprägt", blickte er ohne Reue zurück und bedankt sich für den starken Zusammenhalt im Team.