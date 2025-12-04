Seit Beginn der beliebten ZDF-Trödelsendung "Bares für Rares" gehört Fabian Kahl zum Händlerteam. Doch wie lebt der "Paradiesvogel unter den Antiquitätenhändlern" eigentlich privat?

Seit der ersten Staffel gehört Fabian Kahl zum Händlerteam von "Bares für Rares".

Leipzig/DUR. – Als die beliebte ZDF-Sendung "Bares für Rares" 2013 an den Start ging, saß auch er am Händlertisch: Fabian Kahl. Der Kunst- und Antiquitätenhändler wurde über die Jahre zu einem echten Publikumsliebling.

Neben seiner Vorliebe für alte Dinge verfolgt er privat jedoch ganz andere Leidenschaften.

Wer ist Fabian Kahl?

Fabian Kahl wurde am 3. Oktober 1991 im thüringischen Oberoppurg geboren. Er ist der Sohn des Münz- und Antiquitätenhändlers Holger Kahl und dessen Ehefrau Kerstin.

Seine Kindheit verbrachte er auf einem Umgebinde-Fachwerk-Hof in Oberoppurg. Im Jahr 2000 kaufte die Familie Schloss Brandenstein im thüringischen Ranis und ließ es aufwendig sanieren.

Eine enge Verbindung pflegt der Kunst- und Antiquitätenhändler außerdem zu seinem Bruder Tobias. Dieser ist ebenfalls Kunsthändler und betreibt ein eigenes Unternehmen.

Regelmäßig unterstützen sich die beiden bei gemeinsamen Projekten und arbeiten in enger Partnerschaft zusammen.

Vom Abitur-Abbrecher zum Fernseh-Star: So wurde Fabian Kahl berühmt

Das Interesse für Antiquitäten entwickelte Fabian Kahl bereits in seiner Kindheit. Regelmäßig begleiteten er und sein Bruder Tobias Vater Holger auf Flohmärkte und Auktionen.

Nach seinem Realschulabschluss begann Fabian Kahl ein Fachabitur für Gestaltung und Design. Dieses brach er jedoch ab, um als Antiquitätenhändler auf Messen und Trödelmärkten aktiv zu werden.

Mit 17 Jahren führte er – unterstützt von seinen Eltern – für drei Monate ein eigenes Antiquitätengeschäft am Berliner Kurfürstendamm.

Von 2013 bis 2014, mit 22 Jahren, leitete Kahl in Leipzig das familieneigene Galerie-Projekt "SansvoiX", das moderne Kunst mit einer Lounge und einer Veranstaltungsbühne kombinierte.

Wöchentlich veranstaltete er dort Events. In der Galerie waren unter anderem Werke von Oscar-Preisträger H. R. Giger, der Tacheles-Gruppe Berlin oder Luigi Colani zu sehen.

Ebenfalls in der Ausstellung zu sehen: 13 originalgroße Mauerteile der Berliner Mauer. Sie sollten als Friedenssymbol für die Stadt Leipzig gelten. Laut Kahl scheiterte das Projekt damals an Gebäudemängeln und einem schwierigen Mietverhältnis. Anschließend betrieb er mit seiner Familie den Antiquitätenhandel auf Schloss Brandenstein.

Dass Fabian Kahl bei "Bares für Rares" landete, war ein glücklicher Zufall. Auf einem Markt auf dem agra-Gelände in Markkleeberg bei Leipzig fiel Kahl einem ZDF-Team auf. Dieses lud ihn zum Casting ein. Dort konnte der auffällige Antiquitätenhändler sofort begeistern und gehört seit dem Start von „Bares für Rares“ im Jahr 2013 zum Händlerteam.

Wie kam Fabian Kahl zu einem eigenen Schloss?

Das eindrucksvolle Schloss Brandenstein im thüringischen Ranis wurde im Jahr 2000 von Familie Kahl vor dem Verfall gerettet. Fabian Kahls Eltern kauften das Anwesen und restaurierten den Großteil des Schlosses selbst. Heute lebt die Familie nicht nur auf dem Schloss, sondern betreibt dort auch ihren eigenen Münz-, Kunst- und Antiquitätenhandel.

Ganzjährig bietet die Familie an jedem Sonntag und Feiertag einen An- und Verkauf an. Dort können auch mitgebrachte Raritäten geschätzt werden. Mit Münzen, Schmuck, Kunst, Möbeln und etlichen weiteren Schätzen ist für jeden Trödel-Fan etwas dabei.

Des Weiteren bietet die Familie auch Führungen durch ihr Schloss an. Im eigenen Café "Angstfrei" können Gäste bei einem vegetarischen Angebot zudem den Thüringer Wald überblicken.

Wie lebt Fabian Kahl privat?

Auch privat läuft es für Fabian Kahl gut. 2021 fand der Antiquitätenhändler die große Liebe. Wie Kahl einst gegenüber RTL verriet, lernte er auf einem Antiquitäten-Event auf dem familieneigenen Schloss Brandenstein seine Partnerin Yvonne kennen.

Diese war ursprünglich die Begleitung seines Bruders Tobias. Doch bereits nach dem ersten Augenkontakt sei alles klar gewesen.

Als die beiden sich kennenlernten, war Fabian Kahl noch liiert. Die Beziehung zwischen ihm und seiner Ex-Freundin sei jedoch unglücklich gewesen. Yvonne bezeichnete er liebevoll als "seine Rettung".

Im Jahr 2022 zeigten die beiden sich erstmals gemeinsam auf Instagram. Yvonne begleitet ihren Fabian nicht nur regelmäßig bei Events und auf dem roten Teppich, sondern arbeitet mittlerweile in seinem Unternehmen als Social-Media-Beauftragte und Assistenz der Geschäftsführung.

Im Mai 2023 machte er seiner Yvonne an ihrem Geburtstag einen Heiratsantrag. Seitdem sind die beiden verlobt. Wann sie heiraten werden und ob es einen gemeinsamen Kinderwunsch gibt, ist bisher ein Geheimnis.

Stets an Fabian Kahls Seite: Seine Verlobte Yvonne. Foto: Imago/Future Image

Fabian Kahl: Nicht nur "Bares für Rares"-Star, sondern auch Autor

In der Welt der Antiquitäten hat Fabian Kahl über die Jahre so einige Erfahrungen gemacht – und diese in zwei Büchern festgehalten.

Bereits 2013 veröffentlichte er sein Buch "Der Schatzjäger". Darin erzählt er nicht nur von seinem persönlichen Werdegang, sondern auch von spannenden Funden auf Flohmärkten, Messen und in Nachlässen. Dabei gibt er zudem wertvolle Tipps für die Bewertung sowie den An- und Verkauf von Raritäten und seltenen Einzelstücken.

Privat liebt es Kahl außerdem zu reisen. Während einer Afrika-Tour im Jahr 2016 hielt er seine Erlebnisse fotografisch fest. 2023 erschien dann sein zweites Buch "Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor". Darin zu sehen sind 230 Fotografien von seiner Reise in die Natur.

Fabian Kahl absolvierte Ausbildung zum Safari-Guide

Seine Afrika-Erlebnisse im Jahr 2016 inspirierten Fabian Kahl dazu, sich auf sein bislang größtes Abenteuer zu begeben: 2022 absolvierte Kahl eine professionelle Ausbildung zum Safari-Guide. Zwar hatte er nie vor, als Guide zu arbeiten, doch von der Natur fasziniert, wollte er alles über die Wildnis lernen. Das Trainingscamp für die Ausbildung fand in Südafrika statt.

Engagement für den Naturschutz: Fans üben Kritik an Fabian Kahl

Eine Herzensangelegenheit für Fabian Kahl ist der Naturschutz. Gemeinsam mit seiner Verlobten Yvonne setzt er sich besonders für den Schutz des Regenwaldes in Südamerika ein. Er unterstützt dabei die Organisation "Wilderness International" und war schon mehrfach im peruanischen Regenwald.

Im Juni 2025 sammelte er mit "Bares für Rares"-Kollege Julian Schmitz-Avila Spenden für den Waldschutz, indem sie den Wert von mitgebrachten Gegenständen von Besuchern schätzten.

Doch das Engagement von Fabian Kahl für den Regenwald stößt auch auf Kritik. Des Öfteren bemängelten Fans, dass er sich nicht genug für den Naturschutz in Deutschland einsetze.

Für ihn ist jedoch nicht die geografische Nähe entscheidend, sondern die Wirkung des Engagements. Trotzdem arbeitet er mittlerweile mit der Naturschutzbehörde Thüringens an gemeinsamen regionalen Aktionen.

Was war Fabian Kahls teuerster Kauf bei "Bares für Rares"?

Fabian Kahls Expertise liegt vor allem bei Münzen, Kunstgegenständen und Antiquitäten. Nicht selten greift er aber auch für antike Möbel tief in die Tasche.

Seinen bisher teuersten Kauf in der ZDF-Sendung machte Kahl 2023: Damals erwarb er zwei seltene Porzellanteller aus einem Auftragsservice für den Hof von König Ludwig XVIII. für stolze 36.000 Euro.

Besonders verrückt: Das Mutter-Tochter-Gespann, das die Teller verkaufte, war sich nicht annähernd des Wertes bewusst. Im MDR-Riverboat erinnerte sich Kahl an den Kauf: "Die beiden Damen, die haben das als Plätzchenteller genommen." Und weiter: „Sie wollten 80 Euro haben, und ich habe dann 450-mal so viel bezahlt.“ Der Deal wurde bis heute zu einem der teuersten der Sendungsgeschichte.

Wie groß ist das Vermögen von Fabian Kahl?

Ob und wie reich Fabian Kahl wirklich ist, kann nur er wissen. Eines ist jedoch sicher: Durch den Antiquitätenhandel, seine Buchverkäufe und die Auftritte bei "Bares für Rares" sowie in zahlreichen weiteren TV-Shows dürfte sein Einkommen nicht schlecht sein.