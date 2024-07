An diesem heißen Sommerwochenende feiern die Axiener und Gäste ihr Heimatfest. Was an den drei Tagen auf dem früheren Badareal los ist.

Axien/MZ. - „Wir wollen darüber noch mal sprechen. Aber wir können uns vorstellen, dass das Simson-Treffen in den Turnus der Heimatfeste mit aufgenommen wird.“ Die Beteiligung zumindest am vergangenen Wochenende dürfte die Vorstellung, die der 20-jährige Pepe Leder hier auf MZ-Nachfrage äußert, durchaus Wirklichkeit werden lassen. Das wäre dann das dritte Event im jährlichen Wechsel mit den American Dream-Cars und dem Lanz-Bulldog-Treffen.

Mehr als 100 Fahrzeuge

„Es war eine Idee und ein Wunsch der jugendlichen Simson-Schrauber“, erzählt Heimatvereinsvorsitzende Janet Leder das Zustandekommen dieses Event-Schwerpunktes beim diesjährigen Heimatfest am vergangenen Wochenende in Axien. „Und wir haben das gerne aufgenommen, weil wir auch speziell die jungen Leute mit an das Heimatfest binden wollen.“ Und diese Idee, wie gesagt, schlug ein. Deutlich mehr als 100 Liebhaber und Halter der aus DDR-Zeiten beliebten Simson-Zweiräder aus Axien und dem weiteren Umfeld haben ihre Gefährte mitgebracht. Darunter nicht nur die bekannten Mopeds, sondern auch einige Awo-Motorräder, die ja ebenfalls aus dem Hause Simson stammen.

Start für Simson und Co. zur Ausfahrt rund um Axien vom dortigen Heimatfestgelände. Rund 80 Fahrer der beliebten Gefährte beteiligen sich. Fotos: Klaus Adam

„Unsere Begeisterung für die Mopeds war schon immer da“, spricht Pepe Leder für sich und seine Freunde. „Wir waren auch schon auf einigen Treffen.“ Dieses Jahr, im September, beteiligen sie sich zum dritten Mal am 24-Stunden-Simson-Rennen in Calbe. Dort fahren sie abwechselnd auf einer Simson im Originalzustand, wirft die Chefin des Heimatvereins und Mutter von Pepe Leder, Janet Leder, ein.

Eine lustige Variante der TV-Show bieten die Simsonfreunde beim Heimatabend. Foto: Klaus Adam

Die Simsonfreunde haben sich schon am Freitag mit einem eigenen Programmpunkt zum Heimatabend eingebracht. Der stand ja, weil nebenbei auch zum großen Trödelmarkt geladen war, im Zeichen des Antikhandels im weitesten Sinne. Und weil für den nächsten Tag mit Fabian Kahl ein TV-Prominenter aus der ZDF-Show „Bares für Rares“ eingeladen war, machten die Jungs kurzerhand „Klares ist Wahres“ daraus. Was sich freilich auf das Getränk bezog, mit dem sich die Jury die angebotenen Stücke schön trank.

Gefragter Schätz-Experte

„Warum soll ich nicht auch auf solche kleinen Dorffeste kommen“, antwortet am nächsten Tag TV-Star Fabian Kahl auf eine Frage der MZ. „Ich finde es schön. Regionalität hat total was. Und wenn man damit Menschen anzieht und solche Feste unterstützen kann und auch, was nicht unwichtig ist, Kulturgut retten kann, komme ich gerne“, sagt der inzwischen 33-Jährige, der mit 22 zum ersten Mal hinter der Theke der Händler in der TV-Sendereihe stand.

Die Trödler trotzen der Hitze. Foto: Klaus Adam

Daniel Baum (re.) mit altem Fahrrad Foto: Klaus Adam

Er war gemeinsam mit seiner Freundin Yvonne Arnolds ein gefragter Schätzer zahlreicher Fundstücke. Viel Schmuck war dabei, aber auch Porzellan, erzählt er der MZ. Nicht alle der vorgestellten Gegenstände hatten einen bedeutenden Schätzpreis. Meistens zählte der Wert für die Besitzer. Aber einige Stücke, etwas Schmuck und bis zum Nachmittag, als die MZ mit ihm sprach, auch zwei Meißener Vasen hat er tatsächlich auch angekauft. Er ist nach Ludwig Hofmaier 2018 der zweite „Bares für Rares“-Star in Axien.

Die Axiener Sportfrauen kommen zum Heimatabend per Fahrrad und haben einige gutgemeinte Ratschläge für Radfahrer in petto. Fotos: Kl. Adam

Den Abschluss des Heimatabends gestalten die „ins Alter gekommenen“ Bulldogfreunde als Publikum einer Fotopräsentation zu ihrem 20-jährigen Bestehen. Foto: Klaus Adam

Uns während sich die MZ mit ihm unterhält, knattern die Simson-Fahrer los zu ihrer Tour durch die nähere Umgebung.