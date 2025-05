Für Schauspielerin Elizabeth Banks war das Leben nicht immer glamourös. Als 17-Jährige arbeitete sie als Zimmermädchen. Aus ihrer Erfahrung beim Toilettenputzen hat sie eine Bitte an Hotelgäste.

Los Angeles - Elizabeth Banks hat vor ihrer Schauspiel-Karriere als Zimmermädchen Toiletten geputzt. „Ich habe sehr jung angefangen zu arbeiten“, sagte die 51-Jährige in der „Kelly Clarkson Show“. „Ich habe alles gemacht. Ich war Kellnerin für ein Jahrzehnt und ich war Zimmermädchen in einem Bed and Breakfast“, sagte Banks („Spider-Man“, „Die Tribute von Panem“). „Das bedeutet, dass ich Klos putzen musste.“

Aus ihrer Erfahrung habe sie einen Rat an alle Hotelgäste: „Bitte hört auf, Dinge im Klo herunterzuspülen. Die Menge an Kondomen und Tampons, die ich als 17-Jährige aus Toiletten holen musste, schockt mich.“

Die vielen Jobs früher haben sie etwas gelehrt, wie Banks sagte: „Das Leben, das du führst, ist nicht glamourös. Man landet an vielen verrückten Orten, und ich denke immer: Es war schon schlimmer.“