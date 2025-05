Vor 25 Jahren begann in Hannover die Weltausstellung, die Expo 2000. In der Messestadt wird das heute groß gefeiert.

Weltausstellung in Hannover

Hannover - Hannover feiert mit einem Festwochenende den 25. Jahrestag der Weltausstellung Expo 2000. Auf dem früheren Expo-Gelände, das heute ein Gewerbepark ist, öffneten Pavillons ihre Türen und lockten bei sonnigem Wetter Besucher auf das Gelände. Unter dem Motto „#Expo2000Revisited“ wird das Jubiläum noch bis Sonntag mit Partys, Vorträge, Ausstellungen und Live-Musik gefeiert.

Die Veranstalter zeigten sich nach der Eröffnung zufrieden. „Es ist rappelvoll“, sagte ein Sprecher des Expo Park Vereins. „Die Leute stürmen die Pavillons.“ Bis Sonntag rechnen die Veranstalter mit 30.000 Besuchern.

Am 1. Juni 2000 hatte in Hannover die Weltausstellung begonnen. 150 Länder präsentierten sich auf dem 160 Hektar großen Gelände im Süden von Hannover. Fünf Monate dauerte die Schau und zog bis 31. Oktober 2000 18,1 Millionen Besucher an.

„Mensch-Natur-Technik“ hieß das damalige Motto der Weltausstellung - das Messegelände wurde einbezogen, um Nachhaltigkeit zu sichern. Es gab aber auch viel Kritik: an mangelnder Nachnutzung, hohen Kosten und geringen Besucherzahlen. Nicht immer gelang eine Nachnutzung: Pavillons gerieten teils in Brand, wurden abgerissen oder stehen bis heute leer.