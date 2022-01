Eine Woche Dschungelcamp: Das waren die Aufreger in Südafrika

Halle (Saale)/DUR – Nach einem Jahr Pause ist das Dschungelcamp wieder zurück. Und in Südafrika flogen nahezu von Beginn an die Fetzen. Wir zeigen die größten Aufreger der ersten Woche.

Der Rassismus-Skandal:

Der größte Dschungelcamp-Aufreger war definitiv das Aus von Janina Youssefian. Diese hatte sich nach einer gemeinsam und mehr schlecht als recht absolvierten Prüfung heftig mit Mitkandidatin Lina Nobat gestritten. Beide beleidigten sich massiv und weit unter der Gürtellinie. Doch plötzlich sagte Youssefian gleich zwei Mal: „Geh doch in Busch wieder zurück, wo du hingehörst!“ Da Youssefian damit eher nicht Nobats Geburtsort Hanau meinte, griff RTL durch und warf das einstige „Teppichluder“ aus dem Camp.

Bemerkenswert auch: Als RTL den übrigen Kandidaten den Rauswurf mitteilte, brach Nobat in Tränen aus. Sie berichtete wenig später, dass zum ersten Mal in ihrem Leben eine rassistische Aussage so deutliche Konsequenzen gehabt habe.

Der falsche Impfpass

Den ersten Eklat hatte das Dschungelcamp jedoch schon vor Beginn. Die geplante Kandidatin Christin Okpara wollte mit einem offenbar gefälschten Impfpass nach Südafrika einreisen. RTL schickte die Kandidatin sofort zurück nach Deutschland, wo die Bundespolizei die 25-Jährige sofort in Empfang nahm. Gegen das Reality-TV-Sternchen wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Der Streit ums vegetarische Essen

Erfahrungsgemäß ist das Dschungelcamp kein kulinarisches Highlight. Die Grundnahrungsmittel im Camp sind Reis und Bohnen. Alles darüber hinaus müssen sich die Teilnehmer erspielen. Für Sterne gibt es Obst, Gemüse und Fleisch – da aber eher Schwanz als Filet. Und so werfen einige Kandidaten sehnsüchtige Blicke auf die Vegetarier, die statt Warzenschwein eben Tofu oder Amaranth bekommen. Die Vegetarier sollen bitte etwas abgeben, hieß es schon mehrfach, doch vor allem Tina Ruland pocht eisern auf ihre Extra-Portion.

Daniel Hartwichs Fauxpas

Kandidatin Tina Ruland musste Mitte der ersten Woche einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Während sie im Dschungelcamp saß, starb zuhause ihre engste Freundin. Ruland wurde auf eigenen Wunsch im Camp darüber informiert und war entsprechend geschockt. Kurz danach schritten jedoch die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow ins Camp, um die nächsten Prüfungskandidaten zu verkünden.

Während Zietlow darüber Bescheid wusste, hatte niemand Hartwich informiert. Und so machte dieser erst einen Witz über Tina Ruland und fragte die sichtlich neben sich stehende Schauspielerin dann gleich mehrfach, ob denn mit ihr alles ok sei. Am nächsten Abend entschuldigte Hartwich sich schließlich bei der trauernden Kandidatin.

Das Liebes-Auf und -Ab von Filip und Tara

Ob nun echt oder nicht: Filip Pavlović und Tara Tabitha flirten im südafrikanischen Busch heftig miteinander - also machmal. Denn wo gebalzt wird, da gibt es auch Tränen. Mal wird gestreichelt und geflirtet, dann wird hemmungslos geweint und nicht verstanden. Ob die beiden nach Jay Khan und Indira Weis noch das nächste Dschungel-Pärchen werden? Zuletzt gabs eine drastische Abuhr - und dann doch wieder eine Annäherung.

Pech mit den Prüfungen

Gleich zwei Mal hatte RTL in diesem Jahr Prüfungs-Pech. Erst musste nach dem Rauswurf von Janina Youssefian eine Essens-Prüfung mit drei statt vier Kandidaten gespielt werden – und dann fiel zum ersten Mal überhaupt eine Prüfung komplett aus. Harald Glööckler und Linda Nobat hätten in luftiger Höhe über dem Blyde River Canyon in ein Netz springen müssen – doch der starke Wind sorgte dafür, dass die Prüfung komplett abgesagt werden musste.

Anouschka Renzi und ihre Ohrstöpsel

Wie sagte Marc Terenzi einst: „The Regels sind the Regels“. Und an die hat sich die aktuelle Dschungelcamp-Besatzung in der ersten Woche regelmäßig nicht gehalten. Stolze 85 Verstöße hat RTL gezählt. Daraufhin mussten am Mittwoch alle Kandidaten einen ihrer Luxusgegenstände abgeben. Nur Anouschka Renzi versuchte zu mogeln: Statt sechs Ohrstöpseln gab sie erst einmal nur vier ab. Das fiel natürlich auf uns führte zu einem fiesen Wutausbruch der Schauspielerin.

Anouschka Renzi gegen den Rest der Welt

Überhaupt scheint Anouschka Renzi nicht ganz zufrieden mit den Annehmlichkeiten in Südafrika. Regelmäßig jammert die 57-Jährige – und liefert sich verbale Duelle mit den anderen Campern, vor allem mit Tina Ruland und Jasmin Herren. Es gibt Streit uns Essen, um benutzte Handtücher, oder um Gesellschaft bei der Nachtwache. Renzi hat wohl recht, wenn sie sagt: "Ich weiß, dass mich alle scheiße finden, aber ich sie auch." Zumindest Harald Glööckler hält aber fest zu ihr.