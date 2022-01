Dschungelprüfung abgebrochen: Tina Ruland trauert um tote Freundin Astrid

Schlechte Nachricht für Tina Ruland: Während sie aktuell am RTL-Dschungelcamp teilnimmt, musste sie erfahren, dass eine enge Freundin überraschend gestorben ist. So geht es der Schauspielerin jetzt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Am vergangenen Freitag startete die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Für die Schauspielerin Tina Ruland begann der Drehstart direkt mit einer Schreckensnachricht: Ihre beste Freundin Astrid ist nach langer und schwerer Krankheit gestorben.

Tina Ruland: Regina Halmich verkündet Tod von Freundin Astrid

Noch bevor Tina Ruland im australischen Dschungel vom Tod ihrer Freundin erfuhr, verkündete Ex-Profiboxerin Regina Halmich die schreckliche Nachricht auf Rulands Instagram-Kanal: „Tinas beste Freundin Astrid ist gestern nach langer und schwerer Krankheit verstorben. […] Tina, wir alle fühlen mit dir! Mein herzliches Beileid geht auch an die gesamte Familie. Ruhe in Frieden, liebe Astrid“, schrieb sie am späten Sonntagabend zu einem schwarzen Bild.“

Tina Ruland nach Tod von Freundin Astrid bei IBES 2022 geschockt

Wie Halmich weiter mitteilte, sei es Rulands ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass sie auch im Dschungelcamp weiter über Astrids Gesundheitszustand auf dem Laufenden gehalten wird. Als sie schließlich in der Sendung am Sonntag damit konfrontiert wird, ist sie am Boden zerstört und wird daraufhin von der anstehenden Dschungelprüfung entbunden.

Verlässt Tina Ruland das Dschungelcamp?

Moderatorin Sonja Zietlow sprach ihr anschließend ihr Mitgefühl aus. Ruland nahm sich daraufhin etwas Zeit, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Gegen Ende der Sendung blieb offen, ob sie sich aus der Show zurückziehen will. Bislang sieht es jedoch nicht danach aus, als ob Ruland vorzeitig abbrechen würde. Mehr darüber erfahren Fans vermutlich in der neuen Folge am Montag ab 22.15 Uhr bei RTL.