Dieter Bohlen wird 68: Die größten Skandale des Poptitans

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Millionen Plattenverkäufe, Auftritte in unzähligen TV-Shows und jede Menge Skandale: Poptitan Dieter Bohlen hat in seinen 68 Lebensjahren schon viel erlebt. Wir blicken zurück auf sein Leben und verraten seine größten Skandale.

Modern-Talking-Aus: Schlammschlacht mit Thomas Anders

Mit Hits wie „You're My Heart, You're My Soul”, „Cherie, Cherie Lady” und „Geronimo’s Cadillac” feierte Dieter Bohlen gemeinsam mit Thomas Anders als Modern Talking weltweite Erfolge. Allein in den 1980er Jahren verkaufte das Duo rund 60 Millionen Tonträger, doch das Glück sollte nur von kurzer Dauer sein:

1987 trennte sich Modern Talking aufgrund interner Streitigkeiten. Laut Bohlen soll Anders‘ damalige Frau Nora Balling der Grund für die Trennung gewesen sein, da sie sich zu stark in die Angelegenheiten der Band eingemischt habe.

Modern Talking bei einem Auftritt im Jahr 1985. dpa

1998 kamen Bohlen und Anders für ein Comeback von Modern Talking zusammen, doch ein Streit führte wenige Jahre später erneut zur Trennung. Die bislang letzte gemeinsame Platte „The Final Album – The Ultimate Best of“ erschien im Juni 2003, wurde jedoch von einem Rechtsstreit überschattet.

Bohlen behauptete in seiner Biografie „Hinter den Kulissen“, dass Anders unerlaubterweise Geld aus der Bandkasse entnommen hätte. Anders klagte dagegen und bekam schließlich vor Gericht Recht: Seit Mitte 2004 darf Bohlen die Behauptung nicht wiederholen.

Alles nur geklaut? Plagiatsvorwürfe gegen Dieter Bohlen

Obwohl die Verkaufszahlen eine andere Sprache sprechen, stand Dieter Bohlen in der Vergangenheit häufig für seine eher einfachen und kitschigen Songs in der Kritik. Der Berliner Urheberrechtsexperte Paul Wolfgang Hertin warf dem Poptitan zudem wiederholt vor, dass er sich für seinen Kompositionen bei anderen Künstlern bedient haben soll.

Hertin sah unter anderem Ähnlichkeiten zwischen dem Song „Für dich“, den Bohlen für Yvonne Catterfeld produziert hatte, und dem Titel „What If“ von Babyface. Nach einem Gutachten von Hertin ermittelte die Berliner Staatsanwaltschaft zunächst gegen Bohlen, das Verfahren wurde jedoch eingestellt.

Dieter Bohlen und die Frauen: Skandalöse Beziehungen des Poptitans

Auch mit seinen Frauengeschichten landete Dieter Bohlen regelmäßig in den Schlagzeilen. 1983 heiratete er seine langjährige Freundin Erika Sauerland und bekam mit ihr drei Kinder. 1989 ging die Ehe in die Brüche, Bohlen begann daraufhin eine Beziehung mit Nadja „Naddel“ Abd el Farrag.

1996 kam der Poptitan erneut unter die Haube, wenn auch nur kurz: Bereits einen Monat nach der Trauung zerbrach die Ehe mit Verona Feldbusch, die damals behauptete, von Bohlen geschlagen worden zu sein. Der Poptitan stritt die Vorwürfe ab und kehrte kurz danach zu Naddel zurück.

"Teppichluder" Janina Youssefian nahm 2022 bei RTL-Dschungelcamp teil. (Foto: imago images/STAR-MEDIA)

Brisant war auch seine angebliche Beziehung mit dem deutsch-iranischen Model Janina Youssefian im Jahr 2000. Laut Medienberichten sollen beide damals in flagranti in einem Teppichladen erwischt worden sein. Youssefian bekam von der Presse daraufhin den Spitznamen „Teppichluder“ verpasst.

Nach einer weiteren Ehe mit Estefania Küster von 2001 bis 2006, aus der ein Sohn hervorging, ist der Poptitan inzwischen offenbar sesshaft geworden: Seit Herbst 2006 ist Bohlen mit Carina Walz liiert, das Paar hat zwei Kinder.

Dieter Bohlen kassiert Shitstorm für Lidl-Kollektion

Bohlen verdient sein Geld nicht nur als Musikproduzent und TV-Juror, sondern auch als Werbegesicht. Doch eine Werbekampagne im Jahr 2021 ging gehörig nach hinten los. Gemeinsam mit Lidl veröffentliche er seine eigene Modekollektion, die exklusiv bei dem Discounter angeboten wurde.

Bei den Kunden kam das offenbar weniger gut an: Im Netz kam es zu einem regelrechten Shitstorm, bei dem sowohl die Qualität als auch der Preis der Artikel kritisiert wurde.

19 Jahre spitze Sprüche: Dieter Bohlen verlässt DSDS-Jury

Fast 20 Jahre lang war Dieter Bohlen das Aushängeschild für RTL. Bis 2021 war er ständiges Mitglied der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“. Als TV-Juror nahm Bohlen dabei kein Blatt vor den Mund und geigte den Kandidaten mit seinen provokanten Sprüchen die Meinung.

18 Staffeln lang war Dieter Bohlen das Aushängeschild von DSDS. (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Während er bei einigen Zuschauern für sein Auftreten gefeiert wurde, gab es jedoch auch Kritik: So startete die Kommission für Jugendschutzmedien 2007 ein Prüfverfahren wegen „möglicher sozialethischer Desorientierung von Kindern und Jugendlichen.“ Vor allem das Verhalten von Bohlen wurde darin kritisch gesehen.

2021 beendete RTL die Zusammenarbeit mit Bohlen nach fast 20 Jahren. Der Sender gab damals an, dass man mit einer neuen Jury „frische Impulse“ setzen wolle. Bohlen erklärte daraufhin via Instagram, dass RTL neue Wege gehen und familienfreundlicher werden wolle. Seine spitze Zunge passte da offenbar nicht mehr ins Konzept.