"Versaufe das Geld lieber": An Dagmar Frederic ist alles echt - Jetzt wird Schlagerstar 80 Jahre alt

Berlin. - An den Wänden ist kaum noch Platz, so viele Bilder von ihren Auftritten hängen bei Dagmar Frederic zuhause. Auf den Aufnahmen lächeln neben ihr der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, und Boxer Henry Maske. Viele Show-Größen, darunter der junge Florian Silbereisen, sind bei ihr daheim zu sehen.

Am 15. April wird Dagmar Frederic, die in der DDR ein Star der Unterhaltungsmusik war, 80 Jahre alt. Zu ihren bekannten Schlagern gehören Titel wie „Was halten Sie vom Tango“ und „Lass die Rosen nicht verblüh'n“.

Dagmar Frederic: Keine Lust auf viele freie Tage

Die Entertainerin ist immer noch ein Energiebündel. „Das Wort Stress gibt es für mich nicht und freie Tage - drei, vier hintereinander - gefallen uns nicht.“ Bis Ende des Jahres seien 40 Auftritte geplant, sagt die Sängerin, die unter anderem bei Festen singt.

Bühnenauftritte etwa in Dresden, Erfurt und an der Ostsee stehen bevor. Mit ihrem fünften Ehemann Klaus Lenk lebt Frederic in Berlin-Köpenick.

Frederic: Schönheitschirurgen bezahle ich nicht

Und der Umgang mit dem Alter? „An mir ist noch alles echt“, sagt sie lachend kurz vor ihrem Geburtstag. Sie greift sich an die grauen Haarspitzen und die Wangen, meint dann ungeniert: „Bevor ich einen Schönheitschirurgen bezahle, versaufe ich das Geld lieber.“

Die Karriere der ebenso schlagfertigen wie eleganten Künstlerin, die im brandenburgischen Eberswalde als Kind des Tierpark-Chefs aufwuchs und Apothekenhelferin wurde, begann 1966 mit einem Auftritt im legendären Berliner Friedrichstadtpalast. Der frühere, 2020 gestorbene Schlagerstar Peter Wieland hatte sie für die Showbühne entdeckt. Beide heirateten, traten zusammen auf.

Jahrelang sang Frederic auch im Ausland Schlagerhits im Duett mit Siegfried Uhlenbrock („Du hast gelacht“, 1968) und spielte Musical-Rollen.

„Valente des Ostens“ oder einfach „Daggi aus Deutschland“?

Im DDR-Fernsehen moderierte sie populäre Unterhaltungssendungen, darunter „Ein Kessel Buntes“ und „Serenade bei Kerzenschein“. Auch nach der Wiedervereinigung nahm sie CDs auf, moderierte TV-Shows im MDR und der ARD, lachte vom Cover der Zeitschrift „Super IIlu“.

„Dagmar Frederic gehört zu den großen Damen der deutschen Unterhaltungsszene. Gern wurde sie immer wieder als die Caterina Valente Ostdeutschlands bezeichnet“, sagt der Sänger und Moderator Wolfgang Lippert über sie.

Frederic steht zu ihrer Karriere in der DDR und Auftritten auch bei Staatsakten. Doch 35 Jahre nach der Wende sei sie heute doch die „Daggi aus Deutschland“ statt die „Valente des Ostens“.

Opernsänger Kowalski: Für Beliebtheit bei Honecker kann sie nichts

Immer wieder wurde die Künstlerin mit dem Vorwurf der Staatsnähe in der DDR konfrontiert. „Wir haben hier gelebt, wir haben hier gearbeitet, wir sind hier geblieben (...)“, sagt Opernsänger Jochen Kowalski in der MDR-Sendung „Legenden - Ein Abend für Dagmar Frederic“ anlässlich ihres 80. Geburtstags. „Dass sie bei Honecker besonders beliebt war, da kann sie ja nichts dafür.“

Auftritt neben Wachsfigur brachte Ärger

Nach einem Auftritt 2014 im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds, bei dem die Entertainerin neben dem früheren DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker salutierte, hagelte es Kritik.

Die Pose sei als Veralberung gemeint gewesen, hatte die Künstlerin damals betont. Zur Zeit in der DDR sagt sie heute unter anderem: „Das war die Hälfte meines Lebens, und da stehe ich ja auch dazu.“

Pailletten auf der Bühne - barfuß zuhause

Zuhause in Berlin-Köpenick ist Frederic, die auf der Bühne hohe Schuhe und gern mal Pailletten trägt, nach wie vor meist barfuß.

Auf der Treppe zum bunt geschmückten Garten zeigt sie auf ein paar Schuhe - die einzigen flachen, die sie habe, sagt Frederic, die für Modedesigner Harald Glööckler vor Jahren in eleganter Robe und mit großem Hut auf dem Laufsteg posierte.

Ministerpräsident Woidke würdigt Frederic zum 80.

Zum 80. Geburtstag, den sie jetzt mit vielen Gästen aus Politik und Showbusiness feiern will, würdigt auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ihre Karriere.

„Bei Ihren Auftritten versammelten sich ganze Familien vor den Fernsehgeräten. Denn eins war klar: Dagmar Frederic tut gut“, hebt der SPD-Regierungschef hervor. „Das Scheinwerferlicht, die Showtreppe, die Bühne, das war und das ist noch immer Ihre Welt.“

Frederic: Schon morgens eine große Klappe

Frederic plant weiter musikalische Projekte wie ein Bühnenprogramm mit ihrer Tochter Maxie, die als Kind schon Duette sang.

Immer an ihrer Seite bei allen Auftritten ist ihr Mann Klaus (84), mit dem sie seit rund 23 Jahren verheiratet ist. „Er ist einfach der Ausgleichende und der Kluge. Und ich bin eben die, die steht morgens auf und hat schon die große Klappe.“