Als Hochzeitsort steht die Lagunenstadt bei Ausländern hoch im Kurs. Jetzt bestätigt der Bürgermeister erstmals, dass auch der Amazon-Gründer dort heiraten will. Bezos selbst sagt noch nichts.

Bürgermeister: Bezos-Hochzeit in Venedig mit 200 Gästen

Zu der Hochzeit in Venedig werden nach Angaben der Stadt 200 Gäste erwartet. (Archivfoto)

Venedig - Der US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez planen ihre Hochzeit im Beisein von etwa 200 Gästen in den nächsten Wochen in Venedig. Dies bestätigte nun erstmals das Rathaus der Lagunenstadt. Zugleich trat Bürgermeister Luigi Brugnaro Berichten entgegen, wonach der 61 Jahre alte Amazon-Gründer für den Termin mehrere Fünf-Sterne-Hotels sowie die gesamte Flotte an Wassertaxis gebucht habe. Er sprach von „Fake News“ ohne jede Grundlage.

Über die Hochzeit wird bereits seit einigen Tagen spekuliert, ohne dass es von Bezos oder Sánchez dafür bislang eine Bestätigung gibt. Als Termin ist die Zeit vom 24. bis 26. Juni im Gespräch. Das Rathaus bestätigte nun, dass die Organisation für das Fest läuft. Venedig sei gut gerüstet und keineswegs überfordert damit. Es seien „nur 200 Gäste eingeladen“ worden. Die Stadt habe schon viele internationale Veranstaltungen anderer Größenordnung bewältigt, ohne überfordert gewesen zu sein.

Bürgermeister: Stadt für Termin gut gerüstet

Brugnaro betonte, dass auch für den Hochzeitstermin gelte: „Wer Venedig liebt, wird immer willkommen sein. Als Stadtverwaltung arbeiten wir von Anfang an mit den Organisatoren zusammen und unterstützen sie, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung absolut respektvoll mit der Zerbrechlichkeit und Einzigartigkeit der Stadt umgehen wird.“

Die Stadt mit inzwischen weniger als 50.000 Einwohnern wird in den Sommermonaten von Touristen praktisch überrollt. Auch das neue Eintrittsgeld hat daran nichts geändert. Venedig verlangt seit vergangenem Jahr zu bestimmten Terminen von Tagesbesuchern eine Gebühr - jetzt bis zu zehn Euro pro Tag. Hotelgäste, die ohnehin eine Art Kurtaxe zahlen, sind davon ausgenommen. Das gilt dann auch für die Hochzeitsgesellschaft.