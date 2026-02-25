Mit einem Foto sorgt Laura Müller, die Frau von Schlager-Star Michael Wendler, derzeit auf Instagram für Diskussionen. Im Fokus: ihre neuen Brüste.

Magdeburg/Halle (Saale). – Wie es scheint, hat Laura Müller (25) ihre im vergangenen Jahr angekündigte Brust-OP in die Tat umgesetzt und ihre Oberweite vergrößert. "Meine Brustvergrößerung ist geschafft", verkündete Müller vor fünf Wochen auf Instagram.

Dabei verwies die Frau von Michael Wendler sogleich auf das kostenpflichtige Erotik-Portal "Onlyfans", wo es tiefere Einblicke von ihr zu sehen gebe.

Laura Müller zeigt neue Brüste – und Oliver Pocher

Jetzt bekamen jedoch auch ihre 149.000 Instagram-Follower einen kleinen Blick auf das OP-Ergebnis. Und das sorgt auch gleich für Diskussionen.

Denn auf dem Foto, auf dem sich Müller mit tief ausgeschnittenem, schwarzem Oberteil präsentiert, ist auch Oliver Pocher im Hintergrund zu sehen.

Warum der Comedian zusammen mit Laura Müller auf dem Schnappschuss zu sehen ist, scheint die Fans jedoch kaum zu interessieren. Nur wenige wundern sich über die Anwesenheit von Pocher. Die Kommentare beziehen sich eher auf Müllers Brüste.

Diskussion auf Instagram um Laura Müllers neue Brüste

"Da hatte der liebe Herr Doktor wohl einen Knick in der Optik", schreibt beispielsweise ein User. Offenbar wollen viele Fans eine optische Schieflage der Brüste erkennen.

"Sind beide gleich groß? Links und rechts", fragt ein anderer Nutzer. Ob die Brüste tatsächlich schief sind oder es nur an der Sitzhaltung der 25-Jährigen liegt? Darauf erhalten die Kommentatoren von Müller keine Antwort.